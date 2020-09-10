Axa Sigorta’dan çalışanlarına ‘Kendine İyi Bak’ programı

Axa çalışanlarına yönelik hazırlanan ‘Kendine İyi Bak’ adıyla lansmanı yapılan bütünsel sağlık programı, ‘Önle’, ‘Kullan’ ve ‘Danış’ tan oluşan üç ana başlık altında sağladığı destekle çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının sürdürülebilirliği için destek oluyor. Axa çalışanlarının hayatlarında bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığın dengelenmesine katkı sağlama amacıyla hazırlanan program, ‘Önle’ başlığı altında 40 yaş üzeri çalışanlarına medikal check-up imkanı sunuyor; sağlık farkındalık günleri ile çalışanlarını önleyici adımlar konusunda bilgilendiriyor. ‘Kullan’ başlığı altında sunulan Çalışan Destek Programı ile çalışanlarına psikolojik danışmanlık, psikiyatrik tedavi imkanı ve sağlık paketi sunan Axa Sigorta, ‘Danış’ başlığında ise çalışanlarının ihtiyaç duymaları halinde sağlık sorunları ile ilgili ikinci bir tıbbi görüş almalarını sağlıyor.