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    HaberlerSigorta Haberleri Axa Sigorta’dan trafik sigortasında ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası
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    07.05.2020 - 07:00 |

    Axa Sigorta’dan trafik sigortasında ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası

    Axa Sigorta sadece hasar ödeyen bir şirket olmanın ötesine geçme ve sigortalıları için gerçek bir çözüm ortağı olma hedefiyle COVID-19 salgını sebebiyle zorlu geçen bu dönemde de fark yaratan uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

    Axa Sigorta’dan trafik sigortasında ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası

    Önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde Zorunlu Trafik Sigortası müşterilerinin bir aylık primini yıllık poliçe tutarına indirim olarak yansıtıyor. Mayıs ayı içerisinde yenilenecek mevcut poliçeler için geçerli olan “Axa Trafik Sigortasında Bir Ay Bedava” kampanyası, 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Trafikte 1 Ay Bedava indirimi, AxaSigorta’nın Riskli Sigortalılar Havuz kapsamına girmeyen araçların yenilemelerinde geçerli olacak ve tavan prim üzerinden uygulanacak.

    Taksit erteleme

    Trafik poliçelerini 1 Ay Bedava kampanyası kapsamında yenileyen müşteriler, ödemelerini anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapmaları halinde, bir ay taksit erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.

    Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebileceği bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya önem veriyoruz. “Bir Ay Bedava” kampanyamızla içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde sigortalılarımız güvenle evlerinde kalsınlar diye zorunlu trafik poliçelerinde onlara destek olmak ve tüm imkanlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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