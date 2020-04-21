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    HaberlerSigorta Haberleri Axa’dan evde kalan çocuklara online eğitim ve eğlence desteği
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    21.04.2020 - 14:07 |

    Axa’dan evde kalan çocuklara online eğitim ve eğlence desteği

    AXA Sigorta, evlerimizden çıkamadığımız bu dönemde bir yandan çalışıp; bir yandan çocuklarının eğitimine destek olan ebeveynlerin yardımına koşuyor. Şirket bu kapsamda EvdekiBakıcım ile iş birliği yaparak ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Axa’dan evde kalan çocuklara online eğitim ve eğlence desteği

    AXA Sigorta müşterileri EvdekiBakıcım’ın binlerce kalifiye oyun ablası ve özel ders öğretmeninden çocuklarına online ders aldırabiliyor. AXA Sigorta müşterileri EvdekiBakıcım hizmetinden herhangi bir ödeme yapmaksızın danışmanlık hizmetinin yanı sıra alacakları ilk dersten de ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

    Çocuklara 23 Nisan hediyemiz

    AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu dönemde de çocuklar da eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Bu da ebeveynlerin omuzlarına ek bir sorumluluk yüklüyor. Hem kendi işlerinde çalışmaları hem de çocukların eğitimlerine destek olmaları gereken ebeveynlerin yanında olmak ve sorumluluklarını paylaşmak istedik. Bu süreçte tüm müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca oyun ablası hizmeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tüm AXA’lı çocuklarımıza harika bir hediye olacak” dedi.

    EvdekiBakıcım Kurucu Ortağı ve CEO’su Miraç Bal ise “Bu zor zamanlarda işimizi çok daha yüksek eforla yapıyor ve ailelerimizden gelen taleplere uygun olarak hizmetlerimizi geliştirip dönüştürüyoruz; ne mutlu ki vizyoner ve yenilikçi iş ortağımız AXA Sigorta ile güç birliği yapıp daha çok aileye hizmet sağlar noktadayız. Üstelik kaliteden ödün vermeden tamamen online bir şekilde. Mevcut süreç ve sonrasında ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza eğitim desteği sağlamaktan geri durmayacağız ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

    Şeyma Subaşı’dan İtalyan mutfağına övgülerInstagram fenomeni Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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