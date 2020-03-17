17.03.2020 - 07:00 |
Axa’dan sigortalının yakınlarına indirim
Axa Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası sahiplerinin yararlanabileceği “Sülale İndirimi”ni hayata geçirdi. “Sülale İndirimi” kapsamında ise tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyat avantajlarına ek olarak %10 oranında ek bir indirim tanımlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar, birinci derece aile yakınlarına ek olarak diğer akraba ve hatta yakın arkadaşlardan minimum beş, maksimum 20 kişilik bir grup oluşturarak Sülale İndirimi’nden yararlanılabilecek.
Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalılara özel hastanelerde sadece 15 lira devletin zorunlu katılım payını ödeyerek özel sağlık sigortasının sunduğu tedavi imkanları sunuyor. Böylece sigortalılar özel sağlık sigortalarından farklı olarak tedavi ücreti tutarının %20-30’u civarında değişebilen “katılım payını” da ödememiş oluyor.
Özel hastanelerde tedavi imkanına sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası ürününden faydalanmak için ise SGK’lı olmak yeterli.
Axa Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, “Sektörde yer alan “Aile Paketi”ni farklı bir noktaya taşıdık, geniş aile, yani sülale kavramından yola çıktık. Aile indiriminde %7,5 indirimi %10’a çıkardık” dedi.