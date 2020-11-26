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    HaberlerSigorta Haberleri AXAFit yenilendi
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    26.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    AXAFit yenilendi

    Axa Sigorta, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkesin hizmetine sunduğu AXAFit mobil uygulamasını yeniledi.

    AXAFit yenilendi

    ‘İyi yaşam uygulaması’ olmak üzere yeniden tasarlanan AXAFit ile kullanıcılar daha sağlıklı bir yaşam sürmek için günlük plan oluşturarak atılacak adım sayısı, tüketilecek su miktarı ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş egzersiz programı gibi özelliklerle günlük hedefler belirleyebiliyor ve hedeflerine ulaşmak için istedikleri sıklıkta hatırlatma mesajları alabiliyor.

    Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “2018 yılında uygulamaya başladığımız Sigorta 4.0 stratejimiz kapsamında teknolojiden faydalanabildiğimiz noktalarda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye odaklandık. Sigortacılığı insanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödemenin ötesinde müşterilerimizin hayatının her alanında değer yaratan bir çözüm ortağı olmak olarak görüyoruz” dedi.

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