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    HaberlerSigorta Haberleri Bambaşka bir sen için hazır mısın?
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    29.09.2020 - 15:51 |

    Bambaşka bir sen için hazır mısın?

    Aksigorta, Covid-19 sebebiyle hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlıklı kalmanın önemine dikkat çekiyor.

    Bambaşka bir sen için hazır mısın?

    Aksigorta’nın Instagram ve Youtube hesabından başlattığı #BambaşkaBirSen canlı yayın serisi ile izleyiciler kendilerine her anlamda iyi bakmanın önemini deneyimleyecekler.

    Haftanın belirli günlerinde yapılan canlı yayınlar ile herkes, sağlıklı beslenmeden psikolojiye; spordan mindfulness eğitimine, eğlenceye kadar pek çok konuda #BambaşkaBirSen deneyimi yaşayacak. Diyetisyen Dilara Koçak ile beslenme, Klinik Psikolog İpek Gökozan ile içinde bulunduğumuz süreçte psikoloji, Spor eğitmeni Murat Bür ve müzisyen ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile eğlence içeriklerin konuşulacağı canlı yayın serisi ile herkes evlerinden bu eşsiz deneyime bir ay boyunca şahit olabilecek.

     

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