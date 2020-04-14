BES daha değerli olacak, sistemden sakın çıkmayın

Tasarruflu olmamız gereken bir süreçten geçtiğimize dikkat çeken Adendum Kurucu Ortağı Ali Haydar Elveren,, katılımcıları BES’ten çıkmamaları için uyardı. Önümüzdeki dönemde iç kaynakların daha değerli bir hale geleceğini belirten Elveren, “Bireysel Emeklilik Sistemi ile birikmiş olan fonlar değer kazanacak” dedi.

YouTube’dan yayın yayan Sigorta Ekranı’nda Can Kantar’ın konuğu olan Elveren, salgın nedeniyle yaşanılan sürecin oldukça belirsiz ve kaygı dolu olduğunu ifade ederek, “Tasarrufa meyilli bir ülke değiliz. Tasarruf için öncelikle insanların gelir elde etmesi gerekiyor. Gelirinin bir kısmını harcayacak, bir kısmını da gelecek için tasarruf yapacak. Genellikle dış kaynak kullanıyoruz. Ama önümüzdeki süreçte dış kaynağa ulaşım kolay olmayacak ve iç kaynaklar daha değerli bir hale gelecek. Bu anlamda Bireysel Emeklilik Sistemi ile birikmiş olan fonlar değer kazanacak. Bunların artarak devam etmesi ülke ekonomisi açısından da çok önemli” diye konuştu.

Esnek çalışma saatleri BES’i etkileyecek

Elveren, salgın nedeniyle yaşanan süreçte olası iş kayıplarının ya da esnek çalışma saati nedeniyle elde edilen gelir kayıplarının BES’e yansımaları olacağına da dikkat çekti. Bu süreçte BES’e yeni katılımlarda veya mevcut katılımcıların devam etme olasılıklarında bir miktar azalma olacağını tahmin ettiğini belirten Elveren konuşmasına şöyle devam etti: “Risk ve belirsizlik ile ilgili olarak insanlar oldukça duyarlı. Dolayısıyla tasarruf kadar sigorta kısmının diğer ayağı, ‘ya bana bir şey olursa’ düşüncesi insanların gündemine geldiğinde sigortanın risk ihtiyacını karşılayan ürünleri devreye giriyor; hayat sigortaları gibi. Bu ürünlerde de artış bekliyorum. Bugün gerçekleşebilecek ölüm veya maluliyet gibi bir durumda bizim bir korumamız olması gerekiyor.”

Katılımcılar beklentisine uygun fonları tercih etmeli

Programda emeklilik yatırım fonları ile ilgili olarak soruları da yanıtlayan Elveren, şu görüşleri dile getirdi: “Her bir fonun getirisi birbirinden farklı. Katılımcının net getirisi ise kendi seçtikleri fonların ağırlıklı getirisine bağlı. Emeklilik şirketleri fonları çok iyi yönetmiş olsa bile örneğin altın fonu ilk 3 ayda yüzde 17 kazandırmış, bir katılımcının fon karması içinde bu fondan yoksa o, bu getiriden yararlanamayacak” dedi.