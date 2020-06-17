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    HaberlerSigorta Haberleri BES’te 116 milyar TL toplandı
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    17.06.2020 - 15:36 |

    BES’te 116 milyar TL toplandı

    Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), Covid-19’un etkisiyle katılımcı sayısı azalmayı sürdürürken, fon tutarı ise artıyor. Katılımcıların toplam fon tutarı, 1 haftada 1 milyar 425.7 milyon TL artışla 115 milyar 993.4 milyon TL’ye ulaştı.

    BES’te 116 milyar TL toplandı

    Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle katılımcı sayısı azalmayı sürdürürken, toplam fon tutarı ise artmayı sürdürüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi, (EGM) geçen cuma, BES’le ilgili son istatistiksel verileri kamuoyuyla paylaştı. EGM verilerine göre, BES’te katılımcıların toplam fon tutarı 29 Mayıs-5 Haziran arasında 1 milyar 425.7 milyon TL artışla 115 milyar 993.4 milyon TL’ye ulaştı.

    Katkı payı tutarı da arttı

    Fon büyüklüğünün artmasına karşın, sistemde katılımcı sayısı ise, 1 haftalık süreçte 6 bin 107 kişi azalışla 5 Haziran’da 6 milyon 849 bin 528 kişiye geriledi. 29 Mayıs-5 Haziran arasında BES’te katkı payı tutarı, 272 milyon TL, yatırıma yönlenen tutar ise 268.4 milyon TL artış gösterdi.

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