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    HaberlerSigorta Haberleri ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası uzadı
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    23.06.2020 - 13:55 |

    ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası uzadı

    AXA Sigorta, kasko ve konut poliçelerinde başlattığı ‘Bir Ay Bedava’ kampanyasının süresini 30 Haziran’a kadar uzattı.

    ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası uzadı

    Kampanya ile sigortalılar bir aylık kasko ve konut primlerini yıllık poliçe tutarından düşüyor. Üstelik dileyen sigortalılar taksitlerini bir ay erteleme fırsatından da yararlanabiliyor. Hem yeni poliçelerde hem de poliçe yenilemelerinde geçerli olan ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası; 30 Haziran’a kadar devam edecek.

    Kampanyadan faydalanmak isteyenler, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödemeleri halinde, ödemelerini bir ay erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.

    “Acentelerimizin de yanındayız”

    AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebileceği bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya önem veriyoruz. “Bir Ay Bedava” kampanyamızla içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde sigortalılarımızın evlerinde kaldıkları bu dönemde; onlara destek olmak ve tüm imkânlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm acentelerimiz ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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