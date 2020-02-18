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    HaberlerSigorta Haberleri Çiftçiler tarım sigortasında en uygun ürünü seçebiliyor
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    18.02.2020 - 10:42 |

    Çiftçiler tarım sigortasında en uygun ürünü seçebiliyor

    Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, tarım sigortalarına yönelik 8 ürünlerinin bulunduğunu söyledi.

    Çiftçiler tarım sigortasında en uygun ürünü seçebiliyor

    Örkün, “Allianz Türkiye olarak, çiftçilerimize ve üreticilerimize hayvanları ve bitkisel ürünleri için, başta doğal afetler olmak üzere muhtemel risklere karşı kapsamlı teminat içeren TARSİM’in sigorta ürünleriyle koruma sağlıyoruz. Ürünlerimiz arasında bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kümes hayvanları hayat sigortaları, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık sigortası ve ilçe bazlı kuraklık verim sigortası yer alıyor” dedi.

    “Allianz Türkiye olarak tarım sigortaları alanında geniş dağıtım kanalımız ve ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kendilerine en uygun ürünü seçebilmesine imkân tanıyoruz” diyen Örkün, “Sigortalılarımız poliçelerinde yer alan genel teminatların yanı sıra isteğe bağlı olarak poliçeleri kapsamında yer alan ek teminatlardan da faydalanabiliyor. Geniş dağıtım kanalımız sayesinde çiftçilerimizin sigortaya erişiminin kolaylaştığını söyleyebiliriz” dedi.

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