Çocukların geleceği ‘eğitim sigortası’yla güvence altında

Eğitimi kesintiye uğratacak riskleri güvence altına alan eğitim sigortası, ebeveynlerin olası bir kaza ya da vefat durumunda çocukların eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. Bilinirliği her geçen gün artmaya başlayan eğitim sigortasıyla ilgili bilgi veren Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısının hızla artmasının eğitim sigortasına talebi de peşinden getirdiğini söyledi.

Eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna ve bu yolculuğun çocukların tüm geleceğini şekillendirdiğine dikkat çeken Atilla Benli şunları söyledi: “Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde, ebeveynlerin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor. Poliçeler, ‘vefat teminatı’ ve ‘sürekli sakatlık teminatı’ olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor.”

Vergi avantajı da var

Öte yandan eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından / yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor.