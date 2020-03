Corona doktor ve hastayı sanal ortamda buluşturuyor

Hiç şüphesiz Corona virüsünün etkilediği sektörlerin başında sağlık sektörü geliyor. Bir yandan Corona şüphesi taşıyan hastalara gece gündüz hizmet veren sağlık sektörü diğer hastalıklar için ise hastalarına acil değilse hastaneye gitmemeleri yönünde uyarlarda bulunuyor. Bu noktada ise devreye online tedavi uygulamaları giriyor. Bu uygulamaların dünyadaki genel adı ise ‘TeleTıp’. Hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesi olarak da tanımlayabileceğimiz ‘TeleTıp’ uygulaması dünyanın birçok ülkesinde özellikle de ABD’de Corona nedeniyle son haftalarda daha sık gündeme gelmeye başladı.

Türkiye’de DoctorTurkey TeleTıp hizmeti veriyor

Dünya genelinde milyonlarca kişinin doktora gitmeden evlerinden ve ofislerinden cep telefonları ve bilgisayarları ile kullandığı canlı görüntülü doktor muayene hizmetlerini Türkiye’de ise DoctorTurkey İnternet Sağlık Hizmetleri şirketi sunuyor. Şirketin CEO’su Dr. Koray Bülent Göker, dünyanın da içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde bütün ülkelerin sağlık sistemlerini yeniden gözden geçirdiğine dikkat çekerek, “Hastanelere Corona dışındaki hastalıklar için gidecek olan insanlara hastane ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılar yapılıyor. Bu nedenle etkin TeleTıp kullanımının bu salgının yayılımını önlemede kritik rol oynayacağını düşünüyorum” diyor.

Doctor Turkey’de online sağlık hizmeti kapsamında 7/24 her branştan hizmet verebilecek 1000'in üzerinde uzman doktor, psikolog ve diyetisyen ile anında bağlantı kurulabildiğine dikkat çeken Dr. Göker, “Cep telefonları, tablet yada bilgisayardan yüz yüze muayene ve rapor yanıtlamak artık mümkün. DoctorTurkey Türkiye’de en büyük sigorta şirketleri, belediyeler ve kurumsal firmalara da anlaşmalı olarak 7/24 tıbbi danışmanlık hizmetleri sunuyor. Sağlık poliçelerine eklenen görüntülü doktor görüşmeleri ile sigortalılar evden, işten, seyahatteyken her an doktora ulaşabiliyor” diye konuştu.

‘TeleTıp teknolojinin tıbba yardımıdır’

‘TeleTıp teknolojinin tıbba yardımıdır” diyen Göker, Korona Virüs ile ilgili TeleTıp kullanımının nasıl olacağı ile ilgili de şu bilgileri veriyor: “TeleTıp sayesinde basit rahatsızlıklar ve uzaktan tedavi edilebilen rahatsızlıklarınız için hastanelere gitmeden evden tedavi olursunuz, tüm hastane başvurularının yüzde 50’si, kontrol muayenelerinizi evinizden yaptırırsınız, kronik hastalıklarınız için ilaç yazdırmak sebebiyle hastanelere gitmenize gerek kalmaz. Rahatsızlığınız için ikinci bir uzman görüşü için yolculuk yapmaz bir tıkla uzmanlarla görüşürsünüz. Raporlarınızı sisteme yükleyerek olduğunuz yerden doktor görüşü alırsınız. Psikolog ve Diyetisyen hizmetlerini rahatlıkla evinizden online alabilirsiniz.”