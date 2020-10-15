Covid-19’u seyahat sağlık poliçelerine de dahil etti

Groupama Sigorta; Geleneksel, Pozitif, HİSS Tamamlayıcı Sağlık ve grup sağlık poliçelerinde belirtilen özel şartlar arasında yer alan salgın durumunu istisnalar arasından çıkardı. Covid-19 salgını döneminde sağlık sigortası bulunanların ihtiyaçlarına özel çözümler üretmeye odaklanan Groupama Sigorta, seyahat sağlık sigortasında da Covid-19’u teminat altına alıyor. Türkiye’den yurt dışına seyahat edecek kişilerin ve yurt dışından Türkiye’ye gelecek yabancı uyrukluların seyahat sağlık sigortalarında; Covid-19 salgını sebebiyle oluşabilecek riskler de poliçe kapsamına dâhil ediliyor.

Groupama’nın seyahat sağlık sigortasında Covid-19 salgını kapsamında tıbbi tedavi teminatı, seyahat esnasında Covid-19 teşhisi konulması halinde konaklama süresinin uzaması; hastalık sebebiyle farklı hastanelere veya tıbbi kuruluşlara nakil; Covid-19 hastalığının tedavisi ve tedavi sonrasında daimi ikamet edilen adrese ulaşım gibi hizmetler sunuluyor.