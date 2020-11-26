DASK yaptırmamanın cezası var mı?

2001 yılında Doğal Afetler Kurumu (DASK) tarafından her ev için yaptırılması zorunlu kılınmış olan deprem sigortası, deprem, depreme bağlı yangın, patlama, tsunami vb. durumlarda güvence sağlıyor.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmamanın cezası nedir?



Zorunlu deprem sigortası yaptırmamanın herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Fakat sigorta yaptırmayanlara belirli yaptırımlar uygulanır. Özellikle de tamamı ticari amaçla kullanılan binalar, projeye aykırı yapılmış yapılar, köy yerleşik alanda bulunan binalar, harap durumda olan ve yıpranmış binalar için zorunlu deprem sigortası yapılmaz. Bunun dışında kalan tüm binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılması zorunlu tutulmuştur. DASK yaptırmayan birinin evinin yıkılması ya da binanın hasar görmesi sonucunda hasarı karşılayacak bir güvencesi olmaz. Bu nedenle DASK, aktif deprem ülkesi olan ülkemizde her hane için yapılmalıdır.

DASK neden zorunlu tutuluyor?

Olası bir deprem sonucunda insanların ekonomik sıkıntı yaşamamasını sağlamak için DASK yaptırılması zorunlu kılınmıştır. DASK, yaptırılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Beklenmedik bir deprem sonucunda konut statüsü taşıyan binalarda oluşan hasarların giderilmesi için poliçede belirtilen limitler dahilinde koruma sağlar. Bu sayede deprem nedeni ile meydana gelen maddi kayıplar, büyük oranda bu sigorta tarafından karşılanır. Doğal afetlerin çabuk atlatılabilmesi ve deprem sonucunda karşılaşılacak maddi zararların kolaylıkla giderilebilmesi için DASK yaptırılmalıdır. DASK için teminat altına alınan şey bina olduğu için hemen hemen bütün sigorta şirketleri yakın fiyat verir.

DASK yaptırmanın gereklilikleri

Dask yaptırmanın gereklilikleri şu şekilde sıralanabilir; Konutunuz ile ilgili tapu kaydı almak, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini açtırabilmek için DASK yaptırmanız gerekir.

Deprem kuşağında olan ülkemiz genelinde depreme dayanıklı binalar oluşturmak için DASK zorunlu kılınmıştır.

Ülke genelinde depreme karşı evinizin garanti altına alınmasını ve olası hasarlar sonucu doğacak olan masrafların karşılanmasını sağlar. Toplumda sigorta bilinci oluşturulması amaçlanır.

Deprem sigortasında önemli noktalar nelerdir?

Deprem sigortası, sadece binada meydana gelen hasarları karşılar. Sigorta kapsamına alınmış binalarda sahiplik durumunda değişiklik olması halinde sigortaya bu durumun bildirilmesi gerekir. Deprem sigortası ile olası bir deprem sonucunda insanların evsiz kalmalarının önlenmesi amaçlanır. Deprem dışında oluşan hasarların da sigortaya bildirilmesi önemlidir. Sigorta yaptırılmadığı durumlarda herhangi bir cezai işlem uygulanmasa da olası bir deprem sonucunda evsiz kalmamak ya da oluşabilecek büyük hasarlara karşı kendinizi ve evinizi güvence altına almak için sigorta yaptırılması zaruridir. Bu sigorta sayesinde deprem ve afet nedeni ile binada oluşan küçük hasarlar bile karşılanabilir.