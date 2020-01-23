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    HaberlerSigorta Haberleri DASK’ta ödül tam 80 bin TL
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    23.01.2020 - 07:21 |

    DASK’ta ödül tam 80 bin TL

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın altıncısı için başvurular başladı. Yarışmanın toplam ödülü 80 bin lira…

    DASK’ta ödül tam 80 bin TL

    İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerinde deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırma hedefiyle hayata geçirilen yarışmanın başvuruları 28 Şubat’a kadar; daskbinatasarimi.com adresinden gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından finale kalmaya hak kazanan takımlar jüri ve Teknik Danışma Kurulu tarafından belirlenecek.

    DASK olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu yarışmayı 6’ncı yılında da sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten DASK Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü İsmet Güngör; “Depremin risklerini yönetmenin en öncelikli yollarından birisi güvenli binalar. Dolayısıyla bizim bu konuda bilinçli mühendislere ve mimarlara ihtiyacımız var. DASK olarak bu alanda farkındalık yaratmak ve gençlerin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmak için düzenlediğimiz bu yarışmanın bugüne kadar gördüğü ilgiden çok memnunuz. Bu yılki projeleri ve öğrencileri yapacağı çalışmaları da heyecanla bekliyor, şimdiden tüm takımlara başarılar diliyoruz” dedi.

    Bu yılın projesi İstanbul Finans Merkezi’nde

    DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması kapsamında bu yıl takımlardan İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde İstanbul Finans Merkezi’nde bir iş merkezi binası projesini tasarlamaları bekleniyor. Üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en az dört, en fazla beş kişiden oluşan takımların üyelerinin çoğunluğunun inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmeleri gerekiyor. Üç bölümden oluşan yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvuracak. Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar, açıklanacak teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlayacak ve bina maketini yapacak. Yarışmanın üçüncü bölümünde ise takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri yarışma final gününde ‘sarsma masası’ üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilecek. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek.

    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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