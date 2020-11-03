Burada gördüklerini paylaşan Yavuz Ölken, “Sözün bittiği yerdeyiz. Depremler değil binalar can alıyor” dedi. Ocak ayında yaşanan depremden sonra Elazığ’a da giden Ölken, “Deprem değil binalar can alıyor. İzmir’de yerinde gördüğüm manzara Ocak ayında Elazığ’da gördüğümüz manzara ile maalesef aynı. Zemin koşullarına ve yönetmeliklere uyan, kaliteli malzeme ve işçilik kullanan binalar ayakta kalıyor. Diğerleri yıkılıyor” diye konuştu.

Sigortalılık oranı artmalı

Kullanılamaz hale gelen binalar için bundan sonra sigortanın devreye gireceğini kaydeden Ölken, şunları söyledi: “Bina kullanılamaz bile olsa eğer sigortası varsa sigorta sistemi devreye girecek. Artık daha fazla gecikmeden bina stoklarını güçlendirmeliyiz ve sigortalılık oranını artırmalıyız.”