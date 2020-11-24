Deprem tedirginliği ‘sigorta’ bilincini artırıyor

Sigortalılık bilincinin bir an önce oluşması gerektiğine dikkat çeken Akkaya, “Zorunlu bir sigorta olmasına rağmen DASK’ın Türkiye genelinde şu an sigortalılık oranı yaklaşık yüzde 56’larda. İstanbul’a baktığımızda bu oranın biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. İstanbul sigortalılık oranı anlamında farkındalığı oluşmuş bir şehir. İstanbul’da bu oran yaklaşık yüzde 67 civarında” dedi. Türkiye’de 18 milyon civarı bir konut olduğunu ve bunun yalnızca 10 milyon civarının sigortalanmış durumda olduğunu ifade eden Akkaya; “İstanbul özelinde ise yaklaşık 3 milyon 700 bin civarında konut var ve bunun da yaklaşık 2.5 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Riskli ilçelerde yoğunluk var

Türkiye’nin aktif bir fay haritası olduğunu söyleyen Akkaya, “Baktığımız zaman aktif fay haritasına yakın ilçelerde riskin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu doğrudan sigortalanma oranını da etkileyen bir şey. İstanbul’da özellikle Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu bu anlamda risk teşkil eden yerler; Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik gibi fay hattına yakın olan ilçelerimizin daha riskli bölgeler olduğunu söyleyebiliriz ve bu ilçelerde sigortalanma oranı daha fazla” diye konuştu.

Her iki konuttan birinin DASK’ı var

Sigortalılık bilincinin zorunlu sigorta olmasına rağmen yeterli düzeyde gelişmediğini ifade eden Akkaya, “Her 2 konuttan 1’inde sigorta bulunuyor. Deprem öncesinde gerekli hazırlıkları yaparak, sigortalanma anlamında da ilgili poliçeleri almak çok daha yararlı ve faydalı olacaktır” dedi. Deprem sigortalarını 2 ana başlıkta incelemek gerektiğini aktaran Akkaya, “Bir tanesi DASK dediğimiz zorunlu deprem sigortası, bir de sigorta şirketlerinin isteğe bağlı olarak sundukları DASK’ın üzerinde olan deprem sigortaları var. DASK’ı da; ‘hangi yapı türlerinde bu deprem sigortası geçerli? Hangi hasar türlerinde geçerli?’ olarak ikiye ayırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Riskli binalara sigorta yapılmıyor

Özel sigorta kapsamında ihtiyaç ve teminata göre geniş bir yelpazenin söz konusu olduğuna vurgu yapan Akkaya, “DASK’tan sonra tercih edilecek deprem sigortalarında çeşitli risk ve bina türlerine göre farklı içerikte teminat dâhil edilebilir. İsteğe bağlı teminat olduğu için tamamen sigorta şirketiyle sigortalı arasında karşılıklı mutabakatla oluşturulan bir sigorta türüdür. Betonarme ve onun dışında kalan diğer yapı türündeki sınıflar var. Binanın yapım itibariyle bu iki sınıftan birinde olması gerekiyor. Yapılacak sigorta öncesinde binaların da hasarlı olmamış olması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binalar hafif, orta ve ağır riskli diye sınıflandırılıyor. Ağır riskli bir binanın tekrar yapılması söz konusu olduğu için buralarda DASK sigortası yapılamıyor. Orta hasarlı binalarda da ancak hasarın giderilip konuta ilişkin ‘oturulabilir, yaşanılabilir’ şeklinde resmi kurumlardan rapor alınması durumunda DASK sigortası yapılabilir. DASK sigortaları uygun fiyatlı poliçelerdir ve genel itibariyle herkesin rahatlıkla erişebileceği ulaşılabilir fiyatlar söz konusudur” dedi.