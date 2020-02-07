'Depremin hemen ardından eksperlerimizle sahaya indik ve ödemelere başladık'

DASK’ın depremin ardından tüm ekibini toplayarak hızla çalışmalara başladığını ve depremin olduğu günden bu yana aralıksız çalıştığını belirten DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “Alo DASK 125 Çağrı Merkezi ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarlarını alıyoruz. Afet Yönetim Projemiz kapsamında, yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından hızla geniş bir şekilde eksperlerle sahaya inerek, tespit çalışmalarına ve ertesi gün ödemelere başladık. 6 Şubat Salı günü itibarıyla 14 bin 229 hasar ihbarı aldık. Bu ihbarların 8 bin 877’si Elazığ’dan ve 4 bin 290’ı Malatya’dan yapıldı. Toplam 22 ilden ihbar alındı. Şu ana kadar 350 dosya için 2 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik” dedi.

127 eksper görevlendirilmesi gerçekleştirildi

Fark algılama uygulaması ile deprem öncesi ve sonrası hava görüntülerini karşılaştırarak hasarlı binaların ve yıkım alanlarının tespitinin yapılması için çalışmaların tamamlandığını ifade eden Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile uçuşlar ve görüntü bilgi paylaşımı sağlandı. Bu süreçte biz de hasar eksperlerinin organizasyonunu yürütüyoruz. Elazığ depreminde iki yönlü çalışma gerçekleştiriyoruz. Operasyon hızı ve kalitesini sağlamak için ilk aşamada mobil uygulama tecrübesi olan eksperleri görevlendiriyoruz. Buna paralel olarak deprem saha deneyimi ve mobil uygulama kullanım tecrübesi olan eksper havuzu yaratma çalışmalarımız devam ediyor. 27 Ocak Pazartesi günü ilk eksper görevlendirmelerine başladık. 6 Şubat itibarıyla 127 eksper görevlendirilmesi gerçekleştirildi. Deprem hasarları ile ilgili eksperlere eğitim verildi. Tüm eksperler, inşaat mühendisi dahi olsalar, bu eğitimleri almadan sahaya gönderilmiyor.”

DASK’ın hasar ödeme kapasitesi 22 milyar TL

DASK’ın konutlarda deprem nedeniyle oluşacak maddi zararları teminat altına almak ve deprem sonrasında sigortalıların hasar tazminatını en kısa sürede ödeyerek normal hayata dönmelerine katkıda bulunmak misyonuyla 20 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güler, “1999 yılında depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 500 bin civarında iken, bugün bu rakam 9,6 milyonu aştı. DASK kurulduğu günden bu yana 30 bine yakın hasar dosyası için 207 milyon TL tazminat ödedi. Bu tazminat ödemesinin büyük kısmını 2011 yılında yaşadığımız Van depremi oluşturuyor. Van Depreminden sonra kısa bir süre içinde hasar ödemelerimize başladık ve toplamda 135 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücümüzü de artırıyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz teminat boyutu ile uyumlu olarak büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde 22 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz” dedi.

DASK, hasar ihbarı yapan konutlara hasar eksperlerini atayarak tespit çalışmalarını tamamlıyor, ödenecek tazminat miktarını belirliyor ve sigortalı kendisine gelen SMS ile en yakın Vakıfbank şubesine giderek ödemesini alıyor.

“Herkesin kolayca ödeyebileceği primlerle tüm Türkiye için bir havuz oluşturuyoruz”

Depreme hazırlıklı olmak için bireylerden başlayarak herkesin yapması gerekenler olduğunun altını çizen Güler sözlerini şöyle tamamladı:

“Öncelikle deprem riskinin ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukların farkında olmalı; depremi yalnız böyle afetler yaşadıktan sonra hatırlamamalıyız. Oturduğumuz binanın denetimlerinin yapılması için gerekli adımları atmak, deprem çantasını hazırlamak, deprem anında yapılması gerekenleri öğrenmek ve aile bireylerimizle paylaşmak gibi çok temel adımlar bile depremin olası zararlarını azaltmamıza katkı sağlayacaktır. DASK olarak biz de Zorunlu Deprem Sigortası ile herkesin kolayca ödeyebileceği primlerle tüm Türkiye için bir havuz oluşturuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla da vatandaşlarımızda depreme karşı alabilecekleri finansal önlemlerden biri olan Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sigorta acentelerinden, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan, bu bilince sahip vatandaşlarımızdan Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlaştırılması konusunda destek bekliyoruz.”