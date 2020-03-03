Doğa olaylarındaki gelir kaybınızı‘parametrik sigorta’ karşılasın!

Yapılan araştırmalara göre, toplumda hava olayları ile ilgili farkındalığın artmasına karşın, birey ve kurumların risklere karşı yeterince önlem aldıklarını da söylemek zor. İklim değişiklikleriyle ilgili riskler konusunda sigorta sektörü ise boş durmuyor; ürün geliştirmeye devam ediyor. Sigorta şirketlerinin bu konuda son yıllarda sundukları ürünler arasında da ‘parametrik sigorta’ yer alıyor. Ürün, maddi kayıp olmasa bile poliçede belirtilen parametrelerin gerçekleşmesi sonucunda sigortalıya ödeme yapıyor.

Doğal afetlere karşı güvence

Parametrik sigorta, ülkemiz için henüz emekleme aşamasında olan yeni bir sigorta türü. Düşük olasılıklı, ancak yüksek maliyetli riskler için geliştirilen ve genellikle doğal afetlerin yol açabileceği hasarlara karşı tercih edilen sigorta poliçesinde ‘belli parametreler’ belirleniyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) parametrik sigorta ile ilgili verdiği bir örneği paylaşacak olursak, sözgelimi, bir sinai tesis için 7-8 richter aralığındaki bir deprem için 2 milyon dolar, 8 richter üstü bir deprem için 3 milyon dolar tazminat ödemesi ile bir poliçe düzenlenmiş olsun. Poliçe sonrasında, sigortalı sınai tesisin bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleşip, tesiste 100 bin dolarlık bir hasara yol açsın. Bu durumda, poliçede belirtilen parametre gerçekleştiği için sigorta şirketi tarafından herhangi bir keşif ve hasar tespit çalışması yapılmadan, belirlenen zaman sınırı içerisinde 2 milyon dolar sigortalıya ödeniyor. Sigorta ile sigortalı tesiste deprem nedeniyle fiziksel bir hasar oluşmamış olsa bile tesisin bulunduğu bölgede gerçekleşen yüksek şiddetteki depremin tesiste yaratacağı finansal kayıpların karşılanması amaçlanıyor.

Hasar hızlı ödeniyor

Ülkemizde de son birkaç yıldır sunulan farklı kurumsal veya bireysel parametrik sigorta ürünlerinin diğer sigorta ürünlerine göre en önemli farkı, hasar süreçlerinin hızlı olması. Parametrik sigortada, hasar ödemesi çok kısa sürede yapılırken, Türkiye’de şu aşamada ürünün ağırlıklı olarak rüzgar enerji tesisleri, güneş enerjisi tesisleri gibi yenilenebilir enerji tesisleri için talep edildiği dikkat çekiyor.

Neden Parametrik sigorta yaptırmalıyız

• Bir dondurma üreticisi düşünelim. Havaların soğuk gitmesi ya da geç ısınması, dondurma üreticisinin satışlarını etkileyecek. Parametrik sigorta, sıcaklık seviyesi belli parametrelerin altında kalırsa üreticinin gelir kaybını karşılıyor.

• Sözgelimi, bir hidroelektrik santralı için yağış miktarı önemli. Çünkü suyun debisi olsun ve elektrik üretebilsin. Yağış belli bir miktarın altında kalırsa, parametrik sigorta üreticin gelir kaybını karşılıyor.

• Açık havada masaları olan bir restoranın, bulunduğu yerin yoğun yağış alması durumunda karşı karşıya olduğu gelir kaybını karşılıyor.

• Çiftçiler tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde çoğu zamanda yağmura muhtaç. Yağmur yağmadığı zaman, kuraklık ve ürün yetersizliği söz konusu olabiliyor. Parametrik sigorta burada da devreye girip, çiftçinin zararını karşılıyor.

Anadolu Sigorta ile uçuşunuz güvende

Parametrik sigorta kurumlar yanında bireylere yönelik de sunuluyor. Sektörde bunun örneklerinden birisi de Anadolu Sigorta’nın ‘Uçuşum Güvende Sigortası.’ Söz konusu sigortada, uçuş, poliçede yazılı süreler içinde her ne sebeple olursa olsun gecikir veya iptal olursa, sigortalıdan hiçbir belge talep etmeden, herhangi bir zarara/kayba uğrayıp uğramadığına bakmadan ve başka herhangi bir koşula bağlı olmadan otomatik olarak sigortalıya tazminat ödeniyor.