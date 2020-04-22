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    HaberlerSigorta Haberleri Doktor kapsam dahilinde
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Doktor kapsam dahilinde

    Türk Nippon Sigorta, koronavirüs salgını nedeniyle, ‘’Sağlığınız Bizde’’ ürünü kullanıcılarına ve bu ürünü satın almak isteyenlere Covid-19 teminatının poliçeye dahil edildiğinin müjdesini verdi.

    Doktor kapsam dahilinde

     

    Üründe hayata geçirilen bir diğer yenilik ise; Sağlığınız Bizde kullanıcılarının Medical Park’ın pek çok branştan hekimine, evden çıkmaya gerek olmadan görüntülü görüşmeler ile sağlıklarına ilişkin danışmanlık alabilmesi oldu.

    Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, uygulamanın,tüm dünyayı etkisi altına almış salgınla ilgili sigortalıları bir nebze de olsa rahatlatacağını ve riskin oluşması halinde, sigortalının hastane seçimi yapabilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
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