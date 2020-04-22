Doktor kapsam dahilinde

Üründe hayata geçirilen bir diğer yenilik ise; Sağlığınız Bizde kullanıcılarının Medical Park’ın pek çok branştan hekimine, evden çıkmaya gerek olmadan görüntülü görüşmeler ile sağlıklarına ilişkin danışmanlık alabilmesi oldu.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, uygulamanın,tüm dünyayı etkisi altına almış salgınla ilgili sigortalıları bir nebze de olsa rahatlatacağını ve riskin oluşması halinde, sigortalının hastane seçimi yapabilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.