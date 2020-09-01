Eğitim Sigortası alanlara asistans hizmeti desteği

MetLife Emeklilik ve Hayat, Koruyucu Meleğim Eğitim Sigortası ürünü alan müşterilerine ‘Eğitim Desteğim’ asistans hizmetlerinden yararlanma imkânı da sunuyor. Esnek yapısı ile çocukların eğitim süreleri ve yıllık eğitim masraflarına uygun paketler içeren Koruyucu Meleğim Eğitim Sigortası ve beraberinde sunulan Eğitim Desteğim asistans paketi ile özellikle pandemi sürecinde hayat standartlarının değişmesinden endişe eden ebeveynlerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. MetLife, Eğitim Desteğim asistans paketi ile tıbbi bilgi ve danışma, psikolojik danışma, hobi kulüpleri; kariyer koçluğu, İzotomi® (yetenek testi) ve çocuklar için atölye programları başlıkları altında onlarca ücretsiz ya da indirimli hizmet sunuyor.

Ebeveynler endişeli

Müşterilerine değer yaratan hizmetler sunma yaklaşımı ile ilgili olarak konuşan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “Özellikle pandemi süreci ile birlikte yapılan araştırmalar gösteriyor ki ebeveynleri bu süreçte en çok endişelendiren konuların başında hayat standartlarının olumsuz anlamda değişmesi durumunda çocuklarının eğitim standartlarının da değişmesi geliyor. Tam da bu noktada eğitim sigortası ürünlerinin ve beraberinde sunulan hizmetlerin önemi karşımıza çıkıyor. Koruyucu Meleğim Eğitim Sigortası ürünümüzle birlikte yararlanılan Eğitim Desteğim asistans paketimizi çocuklarımızın hem bugünlerini hem de yarınlarını düşünerek dizayn ettik. Bu sayede ebeveynlerin kaygılarını hafifleterek en değerli varlıkları olan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamayı arzu ediyoruz” dedi.