Evde kal sigortanı indirimli al

Anadolu Sigorta web sitesinden veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden poliçe satın alanlar; konutta yüzde 20, kasko, bireysel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise yüzde 5 oranında indirimden faydalanabiliyor.

Üstelik, web sitesi veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden sigorta fiyatı alırken acente seçimi de yapılabiliyor. Bu sayede acentelerin sosyal mesafeyi bozmadan müşterilere destek olabilmeleri ve sigorta işlemleri ile ilgilenebilmeleri sağlanıyor. Şirket, aynı zamanda bu süreçte sigortalılarına ödeme kolaylığı sağlayabilmek amacıyla taksit sayısı arttırma uygulamalarının yanı sıra taksit erteleme kampanyası başlattı. Fırsatlar 30 Nisan tarihine kadar sürecek.