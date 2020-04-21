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    HaberlerSigorta Haberleri Evde kal sigortanı indirimli al
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    21.04.2020 - 14:05 |

    Evde kal sigortanı indirimli al

    Anadolu Sigorta, Sağlık Bakanlığı’nın “Evde Kal!” çağrısını destekleyerek, bu süreci sosyal izolasyonda geçirenlere çeşitli ürünlerde yüzde 20’ye varan indirim imkânı sundu.

    Evde kal sigortanı indirimli al

    Anadolu Sigorta web sitesinden veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden poliçe satın alanlar; konutta yüzde 20, kasko, bireysel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise yüzde 5 oranında indirimden faydalanabiliyor.

    Üstelik, web sitesi veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden sigorta fiyatı alırken acente seçimi de yapılabiliyor. Bu sayede acentelerin sosyal mesafeyi bozmadan müşterilere destek olabilmeleri ve sigorta işlemleri ile ilgilenebilmeleri sağlanıyor. Şirket, aynı zamanda bu süreçte sigortalılarına ödeme kolaylığı sağlayabilmek amacıyla taksit sayısı arttırma uygulamalarının yanı sıra taksit erteleme kampanyası başlattı. Fırsatlar 30 Nisan tarihine kadar sürecek.

    Şeyma Subaşı’dan İtalyan mutfağına övgülerInstagram fenomeni Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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