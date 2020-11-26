Felaketlere anında müdahale

Demirel, İzmir’de meydana gelen depremin ilk saatlerinden itibaren, başta bölge müdürlüğümüz çalışanları olmak üzere satış ve hasar ekipleri ile sürekli iletişim halinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yaraların sarılması için derhal harekete geçerek, hasar ihbarları öncesi acentelerimizin de desteği ile bölgedeki sigortalılarımıza ulaştık ve kendilerinin her konuda yanlarında olduğumuzu bildirdik. Sigortalılarımızın araçlarının enkaz altından çıkarılarak servislere intikal etmesi, hasarlı ve ağır hasarlı evlerden eşyaların tahliyesi, tahliye edilen eşyaların depolanması için yer temini ve nakliye gibi konulara öncelik vererek kendilerine destek olduk. Eşyaların tahliye imkânı olmadığı ağır hasarlı evlerin yıkımını takiben, sigortalılarımızın mağdur olmaması için hızlıca hasar ödemelerini gerçekleştirdik.”