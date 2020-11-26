BİST1.3250.00EURO9.490.11USD7.94-0.03ALTIN462.220.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Felaketlere anında müdahale
    ABONE OL
    26.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Felaketlere anında müdahale

    Koru Sigorta Hasar Direktörü Tuncay Demirel, hasar yönetimine bakış açılarının Kovid-19 sürecine rağmen bu hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi olduğunu belirterek, “Hasar felsefemiz, doğru hasar, doğru maliyet, müşteri memnuniyeti olmak üzere 3 ana başlıktan meydana geliyor” dedi.

    Felaketlere anında müdahale

     

    Demirel, İzmir’de meydana gelen depremin ilk saatlerinden itibaren, başta bölge müdürlüğümüz çalışanları olmak üzere satış ve hasar ekipleri ile sürekli iletişim halinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

    “Yaraların sarılması için derhal harekete geçerek, hasar ihbarları öncesi acentelerimizin de desteği ile bölgedeki sigortalılarımıza ulaştık ve kendilerinin her konuda yanlarında olduğumuzu bildirdik. Sigortalılarımızın araçlarının enkaz altından çıkarılarak servislere intikal etmesi, hasarlı ve ağır hasarlı evlerden eşyaların tahliyesi, tahliye edilen eşyaların depolanması için yer temini ve nakliye gibi konulara öncelik vererek kendilerine destek olduk. Eşyaların tahliye imkânı olmadığı ağır hasarlı evlerin yıkımını takiben, sigortalılarımızın mağdur olmaması için hızlıca hasar ödemelerini gerçekleştirdik.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

    Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Bugün belli oluyor! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı! KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman erişime açılacak?

    KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Bugün belli oluyor! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı! KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman erişime açılacak?

    Sıradaki Haber