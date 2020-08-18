Günde 38 kuruş ödeyerek Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz

Ülkemizde tüm konutların deprem güvencesine sahip olması için hep birlikte çalışmak gerektiğine dikkat çeken Benli, “Marmara depremi ile afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve afet sonrası hayatın hızla normale dönebilmesi için gerekli önlemleri almanın önemini acı bir tecrübe ile öğrendik. Depremin ardından 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) kurulması depremin olumsuz maddi etkilerini azaltma noktasında çok önemli bir adım oldu. DASK, kuruluşundan bu yana meydana gelen 788 depremde 393 milyon TL hasar ödemesi yaparken; ülkemizde ZDS sigortalılık oranı da yüzde 55’e ulaştı. Ancak elbette bu oranlar yeterli değil” diye konuştu.

Konut sigortasını da ihmal etmeyin!

Doğal afetlerin vatandaşlar için ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riski doğurduğunu belirten Benli; “ZDS , konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, yer kayması ve tsunami gibi afetlerin yol açtığı yapısal hasarlara karşı belirlenen limitler dahilinde güvence altına alıyor. Bunun dışındaki hasarlar için konut sigortası yaptırmak önem taşıyor. Konut sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortası bedelinin üzerinde kalan bedelin yanı sıra eşyaları da güvence altına almak mümkün oluyor” dedi.

DASK için ne ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz

Bazıları ilgisizlikten bazıları da fiyatının yüksek olduğu algısı ile DASK yaptırmayı ihmal edebiliyor. Oysa DASK poliçesine oldukça makul fiyatlara sahip olmak mümkün. En önemlisi de çok basit birkaç işlemden sonra ne kadar ücret ödeyeceğinizi ve ne kadar sigorta bedeli alacağınızı internetten öğrenmeniz mümkün. Bunun için yapacağınız işlemler de çok basit. DASK için ne kadarlık bir prim ödeyeceğinizi öğrenmek için yapmanız gereken tek şey öncelikle internet üzerinde DASK’ın Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Hesaplama paneline girmek olacak. Orada sizden istenen İl / İlçe / Bucak-Köy/ Mahalle bilgilerini; bina yapı tarzını, bina inşa yılını, toplam kat sayısını, daire yüzölçümünü; yenileme numarasını (binanızda daha önce yenileme yapıldıysa) ve sistemin verdiği güvenlik kodunu giriyorsunuz. “Hesapla”yı tıkladığınızda, daireniz için ne kadar DASK bedeli ödeyeceğiniz ve herhangi bir risk gerçekleştiğinde alacağınız bedel karşınıza geliyor. Ayrıca aynı ekranda aldığınız indirimi de görüyorsunuz.

Yine de “Ben bunlarla uğraşamam” diyorsanız, size en yakın sigorta acentesine gidip aynı bilgileri öğrenip, DASK poliçenizi yaptırarak evinizi ve kendinizi sigorta güvencesine alabilirsiniz.