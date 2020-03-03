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    HaberlerSigorta Haberleri Günde 38 kuruşa DASK yaptırabilirsiniz
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    03.03.2020 - 11:01 |

    Günde 38 kuruşa DASK yaptırabilirsiniz

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 1 – 7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, depremin ülkemizin en önemli gerçeği olduğunu belirterek, “Güvenli yarınlar için Zorunlu Deprem Sigortası yanında, eşya ve konut sigortası, iş yeri sigortası ve kaskonun da depreme karşı teminat sağladığını unutmayalım” dedi.

    Günde 38 kuruşa DASK yaptırabilirsiniz

    Depremin yol açtığı hasarların giderilmesi için Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra konut sigortası, iş yeri sigortası ve kaskonun da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Atilla Benli, söz konusu branşlardaki Türkiye genelindeki sigortalılık oranları hakkında ise şunları söyledi:

    “Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine günde ortalama 38 kuruş ödeyerek sahip olmak mümkün. Zorunlu Deprem Sigortası ile bu yıl için sigorta kapsamında alınabilecek en yüksek sigorta teminatı 240 bin lira ve vatandaşlarımız konutunun değerinin bunun üzerinde olduğunu düşünüyorsa sigorta şirketlerinden bu tutarın üstündeki kısmı ve eşyaları için konut sigortası alabiliyorlar. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan iş yerlerinin deprem ve deprem kaynaklı hasarlara karşı sigorta ile güvence altına alınmasında da iş yeri sigortası büyük önem taşıyor. Diğer yandan deprem söz konusu olduğunda araçlarımıza yaptırdığımız kaskonun teminatlarına da dikkat etmek gerekiyor. Tüm bu ürünler çok önemli olmakla birlikte sigortalılık oranlarının maalesef henüz yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemizde kapsama giren konutların yüzde 55’i Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip. Konut sigortalarında yüzde 22, işyeri sigortalarında yüzde 37 ve kaskoda ise yüzde 26 sigortalılık oranı söz konusu. Bu oranları yüzde 100 olana kadar sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

    Benli, ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığını hatırlatarak, “Herhangi bir doğal afet durumunda bir an önce hayatın olağan akışına dönebilmesi için sigortanın olmazsa olmaz" olduğunun altını çizdi.

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