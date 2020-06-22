‘Güvenli gelecek için birlik olma zamanı’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere emeklilik ve sigorta sektörünün önemine yönelik farkındalığın arttığını belirterek, “Sigorta şirketleri tüketicinin beklentilerine yönelik sorumlu adımlar atarak güven endeksini artırma fırsatını iyi değerlendirmeli. Sağlık tarafında Kovid-19’un kapsam alanına alınması takdir topladı. Şimdi sırada yaşamın yeni normallerini iyi okuyup, karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı” dedi.

BES tercih edildi

Katılım Emeklilik olarak insanı merkeze aldıklarını, güçlü teknolojik altyapı ve dijital imkanlarla müşteri beklentilerine uygun adımlar attıklarını belirten Ayhan Sincek, şunları söyledi:

“Bu süreçte sağlık başta olmak üzere sigortaların önemi, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğu daha iyi anlaşıldı. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı.

BES güvencesiyle geleceği birlikte kuruyoruz. Bu dönemde kredi kartıyla harcama rakamlarına baktığımızda market alışverişinden sonra yüzde 25 artışla en çok yükselen ikinci başlığın BES olması da bunu gösteriyor.”