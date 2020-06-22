BİST113.6120.00EURO7.670.28USD6.840.06ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri ‘Güvenli gelecek için birlik olma zamanı’
    ABONE OL
    22.06.2020 - 07:00 |

    ‘Güvenli gelecek için birlik olma zamanı’

    ‘Güvenli gelecek için birlik olma zamanı’

    Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere emeklilik ve sigorta sektörünün önemine yönelik farkındalığın arttığını belirterek, “Sigorta şirketleri tüketicinin beklentilerine yönelik sorumlu adımlar atarak güven endeksini artırma fırsatını iyi değerlendirmeli. Sağlık tarafında Kovid-19’un kapsam alanına alınması takdir topladı. Şimdi sırada yaşamın yeni normallerini iyi okuyup, karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı” dedi.

    BES tercih edildi

    Katılım Emeklilik olarak insanı merkeze aldıklarını, güçlü teknolojik altyapı ve dijital imkanlarla müşteri beklentilerine uygun adımlar attıklarını belirten Ayhan Sincek, şunları söyledi:

    “Bu süreçte sağlık başta olmak üzere sigortaların önemi, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğu daha iyi anlaşıldı. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı.

    BES güvencesiyle geleceği birlikte kuruyoruz. Bu dönemde kredi kartıyla harcama rakamlarına baktığımızda market alışverişinden sonra yüzde 25 artışla en çok yükselen ikinci başlığın BES olması da bunu gösteriyor.”

    Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tuba Arslan mahkemede böyle isyan etmiş: Ne yapacağımı şaşırdım

    Tuba Arslan mahkemede böyle isyan etmiş: Ne yapacağımı şaşırdım

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Mehmetçik tepe tepe ilerliyor

    Mehmetçik tepe tepe ilerliyor

    Sıradaki Haber