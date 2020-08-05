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    HaberlerSigorta Haberleri Hekimlerin sigorta güvencesi Hekimlerin sigorta güvencesi yeniden güncellenmeli
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    05.08.2020 - 09:02 |

    Hekimlerin sigorta güvencesi Hekimlerin sigorta güvencesi yeniden güncellenmeli

    Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte ülke olarak, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ve hekimlerimizin değerini bir kez daha anladık. Sigorta sektörü ve hekim ilişkilerine gelirsek, hekimleri 3’üncü şahıslara verecekleri zararlara karşı, açılacak tazminat davalarına karşı koruyan zorunlu bir sigorta var: “Hekim sorumluluk sigortası.” Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak da bilinen sigorta, 10 yıldır zorunlu olarak uygulanıyor. Ancak, sigortanın hekimlere gerçek anlamda güvence verebilmesi için prim ve teminat tutarlarının güncellenmesi gerekiyor.

    Hekimlerin sigorta güvencesi Hekimlerin sigorta güvencesi yeniden güncellenmeli

    Hekim sorumlulukta her bir olay için azami teminat tutarı 1’inci gruptaki (riski en düşük) hekimler için 200 bin TL, 4’üncü gruptaki (cerrahlar gibi riski en yüksek) hekimler için 800 bin TL olarak belirlenmiş. Keza, prim tutarları da 1’inci grup için 150 TL, 4’üncü grup için 750 TL düzeyinde bulunuyor. Düzenlemeye göre, her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarının üst sınırı da 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenmiş. Söz konusu sigorta ile verilen teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerli. Hekimler için açılan davalarda, hekimlerden çok yüklü miktarda manevi tazminat talepleri de talep edildiği ileri sürülüyor. Dava açanların, davayı kazanmaları durumunda, teminat tutarlarının da yetersiz kalması bir anlamda hekimin geri kalan kısmı cebinden ödemesi anlamına geliyor. Bu nedenle sigortacılara göre, teminat tutarlarının artırılması gerekiyor.

    Cerrahlarda sorun yokHekim sorumluluk sigortasıyla ilgili olarak önemli bir husus da poliçenin vade bitiminden sonra gelen ihbarlar. Burada da ilgili mevzuata göre hekimleri geriye dönük 2 yıllık ‘koruma süresi’ söz konusu. Sigortacılar, bu sürenin de bazı durumlarda yetersiz kaldığını vurgulayarak, gerçek bir korumanın olabilmesi için bu sürenin de uzatılması gerektiğini ileri sürüyor. Sigortacılar, cerrahlar gibi riskli gruptaki (4’üncü grup) hekimler için teminat bulamama gibi bir sorunun yaşanmadığını vurgulamakla birlikte, söz konusu hekimlerin primlerinin artırılması ve ek teminatlarla poliçenin kullanım olanaklarının da genişletilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Hekim sorumluluk sigortasında, ‘Olağanüstü Risk Yönetim Merkezi’ (havuz) uygulaması söz konusu. Olağanüstü Risk Yönetim Merkezi İdareciliği de Güneş Sigorta’dan önümüzdeki dönemde Türk Reasürans’a geçecek.

    Primler riske göre değişiyor

    Risk Grubu Prim Miktarı (TL)

    I. Grup 150

    II. Grup 300

    III. Grup 500

    IV. Grup 750

    Kaynak: TSB

    Hekim sorumluluk sigortasında neler yapılmalı?

    • Prim tutarları ve teminat limitleri artırılmalı.

    • Manevi tazminatlarda üst limit olmalı.

    • Hekimi, geriye dönük 2 yıllık koruma süresi uzatılmalı.

    • Poliçenin kullanım imkânı genişletilmeli.   

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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