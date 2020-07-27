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    HaberlerSigorta Haberleri ‘Her zorluğa karşı BES’e güvenebilirsiniz’
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    27.07.2020 - 07:00 |

    ‘Her zorluğa karşı BES’e güvenebilirsiniz’

    Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Dünya zor zamanlardan geçerken gelecek kaygısı da artıyor. Ev hanımlarından iş insanlarına herkes önce ailelerinin geleceklerini güvence altına almak istiyor.  Bireysel Emeklilik Sistemi bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de göz önüne sererek, güvenli bir liman olduğunu ispatladı” dedi.

    ‘Her zorluğa karşı BES’e güvenebilirsiniz’

     

    BES’in avantajları ve güçlü alt yapısı ile ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Sincek, şunları söyledi:

     “Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış. BES, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank’ta güvence altında. Bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor.”.

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