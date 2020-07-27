‘Her zorluğa karşı BES’e güvenebilirsiniz’

BES’in avantajları ve güçlü alt yapısı ile ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Sincek, şunları söyledi:

“Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış. BES, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank’ta güvence altında. Bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor.”.