‘İş süreçlerimizi döneme uygun hale getirmeliyiz’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Sigorta sektörü geçtiğimiz aylarda kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Dünyadaki güncel Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu geçerken, virüsün geçirdiği mutasyonlar ve yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik son dönemlerdeki normalleşme süreçlerine rağmen hala devam etmektedir. Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir’’ dedi.

Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta olarak biz de bu normalleşme sürecini kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm ekiplerimizin iş süreçlerini hem uzaktan hem de belirli sayıları aşmadan maksimum önlemler dahilinde ofisten yürütmeleri için tüm imkanları sağlıyor ve ilgili süreçlerde hiçbir aksama yaşamadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.