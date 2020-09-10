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    HaberlerSigorta Haberleri ‘İş süreçlerimizi döneme uygun hale getirmeliyiz’
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    10.09.2020 - 07:00 |

    ‘İş süreçlerimizi döneme uygun hale getirmeliyiz’

    Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının tüm hayatımızı etkilediği gibi tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle iş yapış şekillerini de aynı oranda etkilediğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, pandemi ile birlikte 2020’nin Mart ayı itibarıyla Türk sigorta sektörünün önemli bir sınavdan çok başarılı bir şekilde geçtiğini, ama hala bu sınavın henüz tam anlamıyla tamamlanmadığının altını çizdi.

    ‘İş süreçlerimizi döneme uygun hale getirmeliyiz’

    Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Sigorta sektörü geçtiğimiz aylarda kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Dünyadaki güncel Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu geçerken, virüsün geçirdiği mutasyonlar ve yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik son dönemlerdeki normalleşme süreçlerine rağmen hala devam etmektedir. Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir’’ dedi.

    Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta olarak biz de bu normalleşme sürecini kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm ekiplerimizin iş süreçlerini hem uzaktan hem de belirli sayıları aşmadan maksimum önlemler dahilinde ofisten yürütmeleri için tüm imkanları sağlıyor ve ilgili süreçlerde hiçbir aksama yaşamadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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