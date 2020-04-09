İş yeri sigortası detayları neler?

Yaşamda meydana gelebilecek tüm olumsuz olaylara karşılık iş yeri sigortasıyla, iş yerinizi güvence altına kolaylıkla alabilirsiniz. Ayrıca böylelikle uğramış olduğunuz maddi tahribatları da teminat altına alırsınız.



İş yeri sigortası nedir?



İş yeri sigortası, demirbaş eşyalar, iş yeri binası, cam ve emtea, makine-tesisat vb varlıklarınızı bir paket şeklinde bir araya getirilen, otomatik güvenceler dahilinde, meydana gelebilecek risklere karşılık teminat altına alır.



İş yeri sigortası neleri kapsar?



İş yeri sigortasının kapsadıkları şeyler, sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Fakat genel olarak, tüm sigorta şirketlerinde bulunan esas teminat maddeleri belirlidir. Yıldırım, deprem, yangın, lokavt, grev, kötü niyetli olan hareketler, halk hareketleri, sel, su olayları, hırsızlık, terör bu teminatlardan bazılarıdır. Bunlara ilave olarak, kapsama girmekte olan öteki maddeler ise şu şekildedir:



- Fırtına, dolu, duman, kar ağırlığı, yer kayması,

- Kara ve hava araçları çarpması,

- Enkaz kaldırma işi masrafları,

- Hukuksal koruma, iş durması, kira kaybı,

- Alternatif olarak iş yeri giderleri, yangın sebebi ile mali sorumluluk,

- Binaya sabit kıymetlere yapılan hırsızlık.



Yukarıda meydana gelen durumların herhangi birisi ile karşılaştığınızda, küçük bedeller ile yaptırmış olduğunuz iş yeri sigortanız, meydana gelen zararlarınızı poliçe teminatları doğrultusunda karşılamaktadır. İş yeri sigortası, yukarıda bulunan teminat maddelerinin daha fazlasına karşılık, sizi koruma altına alabilmektedir.



Taşınan para, cam kırılması, 3.kişi sorumluluk, emniyeti suiistimal, ferdi kaza, iş veren sorumluluk, makineler ve elektronik aletlerin masrafları gibi, dış teminatlardan da herhangi bir tanesi sigortanıza ilave ücret karşılığı eklenebilmektedir.



İş yeri sigortası nasıl hesaplanır?



İş yeri sigortası, öteki sigorta çeşitlerine nazaran daha farklı olup, hesaplaması da öteki sigortalardan daha değişik biçimde yapılmaktadır. İş yerinizin faaliyet alanı, faaliyetin risk çözümlemesi, iş yerinin yer aldığı bölge gibi pek çok ayrıntı göz önüne alınarak, hesaplamalar yapılmaktadır. Terör vakaları, riskli grupta bulunan alanlar gibi, özel halleri bulunan iş yerleriyle, öteki iş yerlerinin sigorta primi tabii ki farklı olmaktadır.



İş yeri sigortasının avantajları nelerdir?



İş yeri sigortasının en önemli avantajlarından biri, çalışanlarınızın, sizin ve iş yerinizin, olası tehlikelere karşı teminat altına alınmanızı sağlamasıdır. Ayrıca sahip olduğunuz iş yerinizde var olan mal varlığınızı korumakla birlikte, elektrik, cam, tesisat ve anahtar işleriniz ile ilgili olarak da 7/24 asistan hizmeti verip, bu hizmetlerden yararlanma şansı sağlamaktadır.



İş yeri sigortası yaptırmanın sağladığı diğer avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:



- İş yerinizdeki çalışanlarınızın güvenliğinin suistimaline karşılık, meydana gelen zararları temin eder.

- İş yeri sigortası, iş yerinizi afetlere karşı korur ve herhangi bir felaket sebebi ile alabileceğiniz hem maddi, hem manevi tahribatı karşılayarak, mal kaybı yaşanmasını engeller.

- İş yeri sigortasının güvencelerine yönelik olan her bir madde, sizi yaşayabileceğiniz olumsuz durumlara karşı korur ve güvende olmanızı temin eder.