İstanbul’da 14 bin 151 riskli bina var!

Bu da yüzde 47’lik orana tekabül ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Ankara’da bin 578, Elazığ’da 4 bin 763, İzmir’de ise bin 71 riskli yapı tespit edildi. Bu şehirlerin yanı sıra Antalya’da 758, Batman’da 481, Bingöl’de 464, Bursa’da 240, Eskişehir’de 200, Hatay’da 252, Kocaeli’de 315, Şanlıurfa’da ise 438 riskli yapı tespiti yapıldı. Ardahan, Kilis ve Nevşehir’de ise herhangi bir riskli yapı tespiti yapılmadı.

Riskli yapıların artışı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) önemini de ortaya çıkarıyor. Buna göre Türkiye genelinde DASK’lı konut ve bina oranı yüzde 55 civarında.