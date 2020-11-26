İzmir depreminin yaraları sarılıyor

Depremin ardından başta DASK olmak üzere tüm sigorta şirketleri seferber olurken, hasarların tazminat ödemelerine hızla başlandı. Sigorta sektörü DASK dahil bir haftada 10 milyon liraya yakın tazminat ödemesi gerçekleştirirken, bölgede 100'den fazla sigorta eksperi hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

14 ilde hasar var

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TSB Başkanı Atilla Benli, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, 5 Kasım 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı. Heyet, hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek amacıyla da başta Bayraklı ilçesi olmak üzere kentte bir dizi temasta bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, İstanbul, Eskişehir, Tekirdağ dahil olmak üzere, 14 ili kapsayan geniş bir etki alanı içinde hasar ihbarlarının alındığı ve bu sarsıntı ile DASK’ın öneminin bir kez daha idrak edildiği belirtildi.

Sigorta şart

İl ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 lira gibi bir tasarrufla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekilen TSB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Sigorta varlıkların korunması için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda farkındalığın oluşması için yıllardır sigorta şirketlerimiz, paydaşlarımız, kamu kurumlarımız, DASK ve STK’lar pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Sigorta sektörü, bir doğal afet durumunda normal hayat koşullarına bir an önce dönebilmek için çok önemli bir misyon üstleniyor. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak, poliçeyi her yıl yenilemeyi ihmal etmemek ve bunu ihtiyari sigorta ürünleriyle desteklemek büyük önem taşıyor. İzmir depremi de başta hayat ve sağlık olmak üzere konut, işyeri ve kasko sigortası ile varlıklarımızın sigorta güvencesi altına alınmasının son derece önemli olduğunu gösterdi."