Kaskodan iyi hizmet alınca sigortaya bakışı değişti

Gecenin zifiri karanlığında ne yapacağını, nereye gideceğini bilemeyen Ölçer’in aklına acentesini aramak geldi. Acentesinin önerisiyle daha önceden kasko yaptıran Ölçer, sigortanın kıymetini o gece yaşadıklarından sonra daha da iyi anladı.

Acentem her detayla ilgilendi

Kaza sonrası bedeni hasar olmadığını ama aracın pert olduğunu söyleyen Ölçer, başından geçen olayı şöyle anlattı: “O gece yaşadıklarımı hiç unutmuyorum. Ailemle beraber tatilden dönüyordum. Nasıl olduğunu bile anlamadan Çorlu tarafında kaza yaptım. O an hiçbir şey düşünemiyordum. ‘Ne yapacağım şimdi?’ diye kendime sorup iyice panikliyordum. Hemen sigorta acentemi aradım. Acentemin bizimle ilgilenmesi, o saatte bize kalacak otel ayarlaması, biz daha şoku atlatamadan sabah kapının önünde kiralık araç sunmaları beni şaşırttı. Bunlar bir gecede benim yapamayacağım şeylerdi.”

Perte çıkan aracı için 45 bin TL ödendi

Erzurum’a döndükten sonra kaza yapan aracı yetkili servise götürdüklerini bildiren Ölçer, burada aracın perte çıkarıldığını öğrendi. Perte çıkan aracı için kendisine 21 gün içinde ödeme yapıldığını söyleyen Ölçer, “Benim gözümde arabanın değeri 45 bin TL idi, sigorta şirketi 42 bin TL ödedi. Aracımın değeri neyse o meblağı almak için onların yaptığı ödemeye itiraz ettim. Sigorta şirketim itirazımı kabul ederek, benim istediğim 45 bin TL’yi ödedi” diye konuştu.

Dostunuz bile size bunları yapmaz

Aslında özel sigortalar konusunda bir bilgisi olmadığını acentesi aracılığıyla aracını kasko koruması altına aldığını söyleyen Ölçer, acentesinin “Lütfen kasko yaptırın. İyi şoför olmak trafikte sizi kurtarmaz” sözüyle ve yönlendirmeleriyle sigorta yaptırdığını ifade etti. O günden sonra acentesi ne derse yaptırdığını belirten Ölçer, “Kaza yaptığım gün, benim için para ile ölçülemeyecek şeyleri yaptılar. Ben o an kazanın şokundayken sigortam sayesinde birileri gecenin kör vakti elimden tutmuş oldu. Dört yıldızlı otel ayarlandı, otele kadar götürüldük, sabah da kapımızda kiralık araç vardı… Gecenin 03.00’ünde dostunuzu arasanız, size bunları yapmaz” diye konuştu.

Kaskodan sonra diğer sigortaları da ihmal etmiyorum

Ölçer, şu anda arabalarının, evinin sigortalı olduğunu kendisi için de hayat sigortası yaptırdığını söyledi. Ölçer, “Yaşadığım bu olayı her yerde anlatıyorum. Sigortanın ne kadar gerekli olduğunu ben anladım, başkaları da bilsin istiyorum. Artık çevremizdeki herkese sigorta yaptırtıyoruz” ifadesinde bulundu. Sigortalıyken arkanızdaki gücü hissediyorsunuz Herkese sigorta yaptırmaları konusunda öneride bulunan Ölçer, şöyle konuştu: “Lütfen herkes ihtiyaç duyduğu sigortayı yaptırsın. Sigortanız varken kendinizi rahat hissediyorsunuz. Suç sizde bile olsa karşı tarafa daha ılımlı davranabiliyorsunuz. Omuzlarınızdaki yük, sigorta şirketleri tarafından alınıyor. Arkanızdaki gücü hissediyorsunuz ve karşı tarafa hissettiriyorsunuz.”