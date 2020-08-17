Katılım Emeklilik, Katılım Sağlık ile pazar payını artırıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Altıncı yılımızda BES’in yanı sıra katılım sigortacılığı tarafında da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak sağlıkta faizsiz tarafın öncüsü olduk” dedi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020’nin ilk yarısını Katılım Sağlık açısından değerlendirdi.

Katılım Emeklilik’in BES tarafında 3 milyar 216 milyon lira fon büyüklüğü, 725 bin BES, 175 bin de sigorta sözleşmesi sayılarına ulaşcarak istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirten Sincek, “Sağlıkta da diğer branşlarımızda olduğu gibi kısa sürede çok iyi sonuçlar elde ettik. Geçtiğimiz yıllarda çıkardığımız sağlık ürünlerini bu yıl başında Katılım Sağlık markamız altında birleştirdik. Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçirdik. Grup Özel Sağlık hizmeti vermeye başladık. Müşterilerimizin esnek seçeneklerle sağlık hizmetlerinden daha uygun fiyata yararlanabilmesini sağladık. İhtiyaca odaklanan ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı” dedi.

Sincek, “Sağlık sigortalarımızda kısa sürede 32 milyon prim üretimi ve yüzde 49,46’lık pazar payıyla faizsiz sağlık kategorisindeki öncülüğümüzü sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

TAMAMLAYICI SAĞLIKLA FARK ÖDEMEYE SON

Sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine Katılım Sağlık ile katkı sağladıklarını aktaran Sincek şöyle devam etti:

“Pandemi sürecinde de Kovid - 19’u kapsama alarak hızlıca ihtiyaca adapte olduğumuz gibi her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Sağlıkta; Tamamlayıcı Sağlık, Özel Sağlık, Seyahat Sağlık ve Yabancı Sağlık kategorileriyle hizmet veriyoruz. Her birinde farklı bir ihtiyaca odaklanıyoruz.

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ile SGK’lı vatandaşlarımız Türkiye’nin dört yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücreti güvence altına alınabiliyor.”