Korona virüs tamamlayıcı sağlık sigortasına kapsamına da girdi

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Covid-19 teminatlı ‘Sağlığınız Bizde’nin, içinde bulunduğumuz özel durum nedeniyle tüm sigortalı adayları için çok uygun bir ürün haline geldi” dedi.

Doktorla 5 defa telefonla görüşülebilecek

Dünya ve Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini vurgulayan Pamukçu, şunları söyledi: “Bu dönemi, hep birlikte bir dayanışma içerisinde, iletişim kanallarımızı her daim aktif tutarak, sağlık anlamında en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu dayanışmanın güzel bir örneği olarak Covid-19 teminatlı Sağlığınız Bizde TSS ürünümüzün, mevcut faydası dışında tüm satış kanallarımız ve sigortalılarımız tarafında gerçekten ihtiyaca uygun bir ürün haline geldiğini düşünüyorum.”

Sağlığınız Bizde ürünündeki tek değişikliğin Covid-19’un teminat altına alınması olmadığını dile getiren Pamukçu, ‘’Ürünümüze dahil edilen Covid-19 teminatı sektör için gerçekten büyük bir adım. Ancak ürünümüzdeki tek değişiklik, bu teminatın kapsam altına alınması değildir. Bu değişikliğin yanında, sigortalılarımızın sigorta süresi boyunca maksimum 5 defa olmak üzere telefonla görüntülü uzman doktor görüşmesi yapabileceklerini de belirtmek isterim” dedi. Türk Nippon Sigorta, Medical Park iş birliğiyle yaklaşık 3 yıl önce sektörde bir ilki başlatarak hayata geçirdiği; mevcut hastalıkların dahil olduğu, 80 yaşına kadar sigortalanabilme fırsatı sağlayan Sağlığınız Bizde TSS ürününü geliştirmeyi sürdürüyor.

Sağlığınız Bizde hangi avantajları sağlıyor?

• Uzman görüşü teminatını sağlıyor.

• Tahlillerini evde yaptırması gereken hastalara bu ürünle birlikte evde tahlil yaptırma imkânı sunuyor.

• Yapılacak tahlilin yüzde 50’sini bu poliçe kapsamında karşılıyor.

• 80 yaşa kadar sigortalanma hakkı verilen bu ürünün yaş limiti de önümüzdeki üç ay için 85 yaşa kadar çıkartıldı.

• Sağlığınız Bizde de mevcut hastalıklar da kapsam dahilinde.