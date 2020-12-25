Koru Sigorta dijital altyapıya önem veriyor

Sigorta sektörünün pandemi döneminde sigortalılara sağladıkları kolaylıklar, yeni ürünler ve destekler ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“KPrimlerde belli ölçülerde sunulan indirimler, tahsilatta kolaylıklar, ötelemelerin yanı sıra; daha uygun şartlarda piyasaya sunulan yeni ürünler ile sigortalıların ihtiyaçları karşılandı. Bu dönemde, biz de Koru Sigorta olarak kişilerin daha uygun primlerle sahip olabileceği, Esnek Kasko adını verdiğimiz, aracın kullanılmadığı dönemde dolu, fırtına gibi dış riskler nedeniyle pert olma ihtimaline karşı, yeniden trafiğe çıkma ihtiyacı duyulduğunda ise ek zeyille genişletilebilecek diğer risklere karşı kasko ürünlerini piyasaya sürdük.”

‘Sigorta artık ihtiyaç’

2020 yılının hem çığ, deprem, sel, kum fırtınası gibi meydana gelen doğal afetler hem de pandemi sebebiyle zor bir yıl olduğunu belirten Yılmaz, sigortanın bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Deprem kuşağında yer alan bir ülke olmamıza rağmen ne yazık ki, zorunlu deprem sigortasında poliçeleşme oranının yüzde 57. Bu oranı başımıza felaketler geldikten sonra değil, gelmeden yüzde 100’e yakın hale getirmeliyiz.

Nitekim; 1999 depreminin üzerinden geçen 21 yılda, bu acının yaşandığı illerde sigortalılık oranının arttığını görüyoruz. Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın risklerinin farkında olarak, kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız gerekiyor.”