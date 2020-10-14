Kovid-19 Antikor Testi hediye ediyor

Hayat dışı branşta faaliyet göstermesine rağmen Türkiye’de ilk ve sadece Koru Sigorta’nın verdiği bu teminat ile sigortalılar, Kovid-19’muyum endişesi taşımadan, anlaşmalı laboratuvar ve hastanelerde antikor testi yaptırabilecek. Konut, trafik, kasko, seyahat sağlık ve ferdi kaza ürünlerinden herhangi birini alan sigortalılar, Koru Sigorta Mobil Uygulaması veya internet sitesi üzerinden kolayca randevu alabiliyor. Randevu talep tarihinden itibaren en fazla 7 gün içerisinde anlaşmalı laboratuvar ve hastanelerde oluşturulan randevulara herhangi bir nedenle gidemeyen sigortalılar haklarını kaybetmeyecek ve poliçe vadesi boyunca ilgili teminatı istedikleri zaman kullanabilecek.

Koru Sigorta’dan yapılan açıklamada, uygun primlerle 6 defaya kadar kullanım hakkının sunulduğu teminat kapsamında sigortalılara ayrıca ‘Online Psikolojik Destek ve Online Birebir Diyetisyen’ imkânı da sunulduğu da belirtildi.