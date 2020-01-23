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    HaberlerSigorta Haberleri Maher Holding ve Quick Sigorta’da atama
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    23.01.2020 - 07:18 |

    Maher Holding ve Quick Sigorta’da atama

    Quick Sigorta İletişim ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay’a yeni görev.

    Maher Holding ve Quick Sigorta’da atama

    Maher Holding İletişim Pazarlama Başkanı olarak atanan Kızılbay, ayrıca Quick Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliğine de getirildi.

    Maher Holding’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta’nın kuruluşundan bu yana İletişim ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. İsmail Kızılbay’ın; Maher Holding İletişim Pazarlama Başkanı olarak atandığı belirtildi.

    Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Dr. İsmail Kızılbay’ın grubun amiral gemisi sayılan Quick Sigorta bünyesinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü; bundan sonra kendisinin Holding bünyesinde bulunan tüm girişimlerin İletişim ve Pazarlama süreçleri üzerinde çalışacağını söyledi.

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