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    HaberlerSigorta Haberleri Markaya özel kasko poliçesi
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    05.08.2020 - 08:53 |

    Markaya özel kasko poliçesi

    AXA Sigorta, Nissan ile hayata geçirdiği “Niskasko” anlaşması ile ürünü satın alan müşterilerine; Nissan yetkili servislerinde ve Nissan standartlarında onarım taahhüttü veriyor.

    Markaya özel kasko poliçesi

    AXA Sigorta, otomobil sektöründe faaliyet gösteren önde gelen markalara sunduğu geniş kapsamlı ve avantajlı kasko anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

    Nissan ile gerçekleşen iş birliği kapsamında, Niskasko ile AXA Sigortalılara 10 yaşa kadar olan Nissan markalı araçların; Nissan yetkili servislerinde ve marka standartlarında hasar onarım imkânı sunuluyor. Temmuz ayında hayata geçirilen iş birliği ile Niskasko sahipleri; Maksimum Kasko sigortasının tüm avantajlarından yararlanıyor ve araçlarını geniş kapsamlı teminatlar ile güvence altına alıyor.

    AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “AXA Sigorta olarak farklı sektörlerin ihtiyaçları paralelinde yeni ürünler geliştiriyor ve her dönem özel ürünlerle sigortalılarımıza avantajlar sunuyoruz. Temmuz ayı itibariyle otomobil sektörünün önemli oyuncularından biri olan Nissan ile AXA Sigorta olarak güçlerimizi birleştirdik ve Nissan sahiplerine Niskasko ürünümüzü sunmaya başladık. Dağıtım kanalı güçlü ve özellikle 0-3 yaş araç kaskosunda iddialı bir şirket olarak; Nissan markalı araçların tam güvenceyle sigortalanması noktasında birçok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İki markanın da marka gücüne yakışır bir şekilde ürünümüzü maksimum sayıda müşterimizle buluşturmak için çalışacağız” dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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