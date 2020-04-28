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    HaberlerSigorta Haberleri Moraliniz bozulmasın, sigortacılar yanınızda
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    28.04.2020 - 18:25 |

    Moraliniz bozulmasın, sigortacılar yanınızda

    Eureko Sigorta’nın yeni Genel Müdürü Uco Vegter, Koronavirüs ile ilgili Sigorta Medya internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Vegter, sigortalılarına, “Morallerinizi bozmayın, paniğe kapılmayın; sektör olarak yanınızdayız. Bu zamanda da bireylerin ihtiyacı olan sigortaları onlara sunacağız” mesajı verdi.

    Moraliniz bozulmasın, sigortacılar yanınızda

    Covid-19 ile birlikte bireylerde kendi ve ailelerinin sağlıklarının bozulması ya da işlerini kaybetme vb. korkularının arttığını belirten Vegter, “Dünyada daha önce görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Türkiye’de de hastalıktan önce korku yayıldı. Müşterilerimizin öncelikle, iyi bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak istiyoruz. Bunu da proaktif bir şekilde yapıyoruz. Müşterilerimizi korumak bizim için kilit öneme sahip” dedi.

    Yeni işlerde azalma oldu

    “Covid-19 sigorta sektörünü olumsuz etkiledi mi?” sorusuna yanıt olarak Uco Vegter, Covid-19’un sektör üzerindeki etkilerini değerlendirmek için henüz erken olmakla birlikte son haftalarda sektörde özellikle ‘yeni işler’de bir azalmanın olduğunu söyledi. Dağıtım kanalı olarak banka odaklı bir yapıya sahip olduklarını belirten Vegter, “Son dönemde banka ziyaretlerinde de azalma söz konusu. Biz de yeni işlerde bir düşüş bekliyoruz. Bu nedenle ‘yenileme’ odaklı hareket ediyoruz. Ayrıca, ‘daha fazla ne yapabiliriz?’ diye bakıyoruz ve yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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