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    06.05.2020 - 06:59 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Online alacak sigortası semineri

    Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyelerine ticari alacak sigortası ile ilgili online seminer düzenledi.

    Online alacak sigortası semineri

    Koronavirüs salgını nedeniyle çalışma ve toplantılarına ara vermeden devam eden Antalya Genç İş İnsanları Derneği, üyelerini ilgilendiren ticari alacak sigortası ile ilgili seminer düzenledi. İnternet üzerinden online yapılan seminere katılan Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal, “Güncellenen KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” ile ilgili bilgi verdi. Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan Muştu’nun da katıldığı online toplantıda devlet destekli ticari alacak sigortası hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Canal, ANTGİAD üyelerinin soruları da yanıtladı.

    Zor bir süreç

    ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte üyelerimizin yanındayız ve ortak sorunlarımızı çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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