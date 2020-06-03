OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd’s lisansını aldı

OYAK Finans Grubu şirketlerinden OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası Lloyd’s’da yetkili broker olarak iş yapma lisansını Nisan 2020 itibarıyla aldı.

Bugüne kadar global piyasalarda faaliyet gösteren 300 bine yakın broker arasından yalnızca 335 brokerin Lloyd’s lisansı bulunuyor. OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, aldıkları lisans ile Lloyd’s kriterlerini karşılayarak bu güçlü kurumun nadiren kabul ettiği brokerler arasında yerini aldı.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Lloyd’s Brokeri ünvanı ile benzersiz bir küresel sigorta uzmanlığı havuzuna direkt erişim hakkı kazanmanın yanı sıra Lloyd’s un yetkili brokeri olarak küresel oyuncular arasındaki yerini güçlendirdi.

Brokerlik faaliyeti gösteren çok sayıda şirketin arzu ettiği bu çok önemli yapının yeni üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirten OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Sertan İPEK, “2017 yılında sigorta sektörüne sağlam adımlarla giriş yapan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak sektördeki en iyi ve en güvenilir sigorta ve reasürans brokerlik şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu üyelikle birlikte küresel oyuncular arasındaki varlığımızı artık daha da güçlendirmiş olduk. Lloyd’s kabul sürecimizde grubumuzun marka değeri, sağlam ve köklü geçmişimiz, Türkiye ve dünya çapındaki yatırımlarımız etkili oldu. Aynı zamanda OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nın kısa sürede imza attığı başarılar, profesyonel yönetim kadrosu ve ekibimiz, iş planımız ve finansal kriterleri sağlamamız bu süreçte bizi öne taşıdı. Lloyd’s bünyesinde bulunan sigorta şirketlerinin başvurumuzu desteklemesi de bizim bu kıymetli yapının yeni üyesi olmamıza yardımcı oldu” dedi.

Lloyd’s, 330 yıllık sigorta tecrübesi ile 200’den fazla sigorta branşında faaliyet göstermekte olup, bünyesinde 80’den fazla sendika, 54 idari mümessil (Managing Agents) ve 335 broker bulunduruyor. 2019 yılı itibariyle 35.9 milyar pound prim hacmi ve 2.5 milyar pound’luk vergi öncesi kâra sahip.

Lloyd’s, Standard&Poor’s, AM Best, Fitch gibi global çapta kabul görmüş uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından A ve üzeri finansal yeterlilik notu ile derecelendiriliyor.