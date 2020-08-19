Pandemi dijital dünyada var olmak isteyenler için fırsat oldu

Sigortaladim.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, acentelere rakip olarak kurulmadıklarını belirterek, “Gelişmekte olan dijital pazarda yer almak istiyoruz. Dijitale ayak uyduran yoluna devam edecektir” dedi. Sigorta Ekranı’nda Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın konuğu olan sigortaladim.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, ilk başlarda pazarı tanıdıklarını belirterek esas faaliyetlerine başlamanın ise pandeminin öncesinde olduğuna dikkat çekiyor. Kızıltepe, “Bu durum bizim açımızdan hem şans hem şansızlıktı. Pandemiyle birlikte dijital dünyada çok hızlı gelişmeler yaşandı. Özellikle son 3 ayda 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes hayatını dijital dünyada sürdürmeye başladı” dedi.

Pandemiye rağmen sigorta satışında klasik satış kanallarının etkisinin devam ettiğini vurgulayan Kızıltepe, “Yaptığımız araştırmada İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde dijital sigorta satışının zaman içerisinde önem kazanmaya başladığını gördük. İngiltere’de dijital sigorta penetrasyonu yüzde 50’nin üzerinde. Bazı özel ürünlerin dijitalleşmesi söz konusu değil. Ama insanlar, kolayca ulaşabileceği sigorta ürünlerini internet üzerinden, karşılaştırmalı olarak satın alabiliyor. Pandemi dönemi, bizim gibi dijital dünyada var olmak isteyen şirketler için bir fırsat oldu” diye konuştu.

Kızıltepe, programda “Dijital satış kanalları acentelere rakip mi?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı: “Acente kökenliyim. Aslında sektör hepimizin sektörü. Burada birilerine rakip veya birilerinin pastasından pay almak için yola çıkmış değiliz. Ancak hepimizin şunu görmesi lazım. Dünya değişiyor, iş yapış şekilleri değişiyor. Bence acenteler, sigorta sektörü dağıtım kanalları içinde büyük oyuncu olarak yollarına devam edeceklerdir. Bizim hedef kitlemiz daha farklı. Eğer biz sektörü büyüteceksek acentelerle beraber büyümemiz lazım. Biz dijital pazardan var olan ve oluşan pazara yönelik bir oyuncuyuz. Acenteler de daha geleneksel yöntemlerle sigorta almak isteyenlere hizmet veriyor. Dünyada da acentelerin pazar payı azalıyor ama ben şahsen dijitalleşmeye ayak uyduranların yollarına devam edeceklerine inanıyorum.”