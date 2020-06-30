Pandemi insanların risk algısını artırdı

Evden çalışan veya süreci evde kalarak geçiren vatandaşlar özellikle nisan-mayıs ayında sağlık sigortalarında beklenin üzerinde bir ivme yakalanmasında etkili oldu. Bu dönemde yaklaşık yüzde 8’lik artış yaşayan sağlık sigortaları genel sigorta sektörünü geride bıraktı. Artış yaşayan diğer bir branş ise siber sigortalar oldu. Şirketlerin uzaktan çalışma sistemine olumlu bakmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte siber güvenlik sigortasına olan talebin daha çok artması bekleniyor. Bu süreçten olumsuz etkilenen branş ise oto sigortaları oldu.

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, salgının sektöre olan etkilerini değerlendirirken, “Bu süreçten en çok oto sigortaları etkilendi diyebiliriz. Buna paralel hasarlarda azaldı. Haziran ayına baktığımızda şu anki trendin Covid-19 öncesine döndüğüne görebiliyoruz. Salgınla beraber sağlık sigortaları ön plana çıktı. Belli dönemlerde yukarı doğru bir ivme gerçekleşti ama bununla beraber çok kalıcı olmadı. Buradaki sevindirici haber risk algısının artmış olması” dedi.

Sektör hızlı normalleşiyor

Salgın hastalıkların birçok şirkette dâhil olmadığını söyleyen Gürkan, “Bunun analizini yaptığımızda yüzde 15’nin kapsama içinde olduğunu gördük. Sektör olarak birlik çatısı altında bir değerlendirme yaptık ve Covid-19 ile ilgili tüm ödemeleri kapsama altına aldık. İlk 3 ayda yaklaşık yüzde 15 yakın bir reel büyüme görmüştük. Salgın dönemine baktığımızda reel büyüme 0’a düşmüş durumda. Haziran ayına baktığımızda ise tekrar aynı seviyeye yaklaştığımızı görüyoruz. Sektör olarak bizde hızla normalleşiyoruz” diye konuştu.

Siber sigortalara talep artacak

Gürkan, önümüzdeki dönemde özellikle sağlık, hayat ve işsizlik sigortalarında bir ivme beklediklerinin altını çizerek, “Ticari anlamda da sigortaların piyasaya çıkacağını öngörüyoruz. Herkesin evinde çalıştığı dönemlerde siber güvenlik riskler daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla siber sigortalara da kurumların daha çok başvuracağını bekliyoruz” diye konuştu.