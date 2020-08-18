Pandemi; sağlık, seyahat ve kar kaybı sigortalarının önemini artırdı

Sigorta sektörünün, iktisadi faaliyetler içerisinde diğer sektörlerin de yer aldığı bir kesişim noktası olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan; “Zorlu geçen birkaç ayın ardından, Haziran ayında gerçekleşen prim üretimlerimizde olumlu yönde bir ivme yakalayarak; pandemi dönemindeki prim kayıpları telafi edildi ve yılın ilk yarısında yüzde18 artış sağlandı. Aynı dönemde hayat dışı sektör de yüzde 15 büyüdü” dedi.

Yüzde 15-20 büyüme hedefliyoruz

Yeni normalin yaşandığı bu dönemde, sağlığın ön planda tutularak, riskleri en aza indirgemenin ve risklere karşı sigorta korumasıyla önlem almanın önemine değinen Şencan şöyle devam etti: “Pandemi dönemi göstermiştir ki; en önemli şey sağlığımızdır ama sahip olduğumuz varlıklar da mutlaka korunmalıdır. Çoğu işletmenin geliri azalmış, hatta gelir elde edememiştir. Böyle bir dönemde oluşabilecek hasarların mali yükü her insanı, her işletmeyi daha da zorlayacaktır. Bu yüzden, bireysel ve kurumsal olarak herkes mutlaka bir sigorta güvencesi altında olmalıdır. Pandemi sonucu sigortanın önemi ve bu konudaki farkındalık belirgin şekilde arttı. Şirket olarak yılsonu büyüme hedefimizi sektör paralelinde yüzde 15-20 seviyesinde bekliyoruz.”

Sağlık sigortalarında farkındalık oluştu

Gerek sağlık gerekse ekonomik anlamda bir tehdit olan pandemi sürecinde tüketicilerin yaşam tarzında ve satın alma davranışlarında önemli değişikliklerin yaşandığını belirten Şencan; bunun sigorta sektöründe de satın alma davranışlarını etkilediğini söyledi. Şencan önümüzdeki dönem beklentilerini şöyle anlattı: “Başta evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenler olmak üzere çevrimiçi olma sürelerinin artmasıyla birlikte hem bireyler hem de şirketler için siber güvenliğin daha da ön plana çıkmasıyla siber güvenlik sigortalarında artış yaşanması bekleniyor. Kuşkusuz, sağlık herkesin birinci önceliği. İçinde bulunduğumuz bu süreçte sağlık sigortaları özelinde farkındalık oluştu. Bu farkındalık ile birlikte, sağlık sigortalarına olan ihtiyaç da artacaktır” ifadelerinde bulundu.

Pandemi sürecinde bireyler için sağlık sigortalarına yönelik toplumsal bilinç artarken, ticari işletmeler açısından da Ticari Alacak Sigortası gibi ürünlerin öne çıktığını söyleyen Şencan, şöyle devam etti: “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’ler, vadeli alacaklarını, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı güvence altına alabilmekteler. Ürün kapsamında ana amaç, KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini etkin ve sürdürülebilir kılmak. Ayrıca sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerinin işletme adına sigorta şirketlerince yürütülmesi sayesinde şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olmak. Salgının işletmeler açısından yaşattığı olumsuz deneyim, bu sigortaya olan önemi yakın gelecekte daha da arttıracak.”