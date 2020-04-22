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    HaberlerSigorta Haberleri ‘Pandemi sigortacılığı başka bir boyuta taşıdı’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Pandemi sigortacılığı başka bir boyuta taşıdı’

    Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada iş süreçlerini etkilediğini ifade eden VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, “Yeni tip koronavirüs salgını, birçok ülkenin hem sosyal hayatında hem de ekonomisinde büyük hasarlara yol açıyor” dedi.

    ‘Pandemi sigortacılığı başka bir boyuta taşıdı’

    Stahl, şunları söyledi:

    “Salgın tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Yaşanan durumlar bizlere şunu çok net gösteriyor ki, var oluş sebebi risk olan sigortacılık, bu olumsuzluklardan sıyrılarak yaşanan köklü değişimden en büyük payı alacak sektörlerden biri olacak.”

     Stahl, iklim değişikliği ve doğal afetlerin risk tanımındaki değişiklikte ilk sıralarda yer aldığını ve koronavirüs salgını ile bu değişimin farklı bir boyuta taşınacağını dile getirdi. Stahl, “Koronavirüs pandemisi hiç kimsenin tahmin edemediği şekilde dünyada dengeleri değiştirdi. Ekonomiler büyük hasar aldı. Ülkeler arası ticaret durma noktasına geldi” dedi.

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