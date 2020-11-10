Pandemide kurulan ekip, birinciliği kaptı

Müşteri odaklı yaklaşımlarla, yeni nesil sigortacılık sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, pandemi döneminde hayata geçirdiği ‘Önce Müşterim’ Ekibi ile ödüle layık görüldü. Başarılı dijital alt yapı yatırımlarıyla, uzaktan çalışma modelinin sorunsuz işlediğini dile getiren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Haziran ayında çağrı merkezimizde yeni bir seviye olarak kurduğumuz şikâyet yönetim ve memnuniyet ekibimiz olan ‘Önce Müşterim’ ekibi, başarılı işleri ve yüksek performansı ile IMI Conferences tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde pandemi döneminde kurulan en iyi uzaktan takım olarak seçildi. 60 yıldır olduğu gibi pandemi döneminde de hayata geçirmiş olduğumuz müşteri odaklı yaklaşımlarımızın ödüllendirilmesi bizleri daha büyük hedefler konusunda teşvik ediyor’’ diye konuştu.