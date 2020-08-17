‘Pandeminin etkileri mayıs sonuçlarına daha net yansıdı’

Salgının tüketici alışkanlıklarını ve iş yapış şekillerini de etkilediğini belirten Pamukçu, Türk sigorta sektörünün büyüme performansı ve branş bazındaki prim artışları ile ilgili şunları söyledi:

“Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme hızı yüzde 4 olarak gerçekleşmiş olup, sektörün hayat dışı branşlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla toplam nominalde yüzde 11’lik büyüme kat ettiği gözlemlendi. Sektörde hayat dışı branşlar incelendiğinde Kovid - 19’un en büyük etkisinin kasko başta olmak üzere oto sigortalarına yansıdığı dikkat çekiyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasındaki dönemde nominal olarak %0.09 daralan kara araçları branşındaki reel daralma %10 olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk 5 ayında yüzde 2 büyüyen kara araçları sorumluluk branşının prim üretimindeki reel düşüş yüzde 8’leri buldu.

Pandemi süreci seyahat sağlık branşını da olumsuz etkiledi. İlgili branşta sektör genelinde geçen yıla kıyasla nominal olarak yüzde 52’lik bir küçülme görüldü.”

Türk Nippon Sigorta özelinde de değerlendirmelerde bulunan Pamukçu, “Şirketimiz 2020 Mayıs sonu itibarıyla, 335 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştirdi. 2020

Mayıs sonu şirket üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen yangın ve doğal afetler branşında yüzde 30’luk, genel zararlar branşında yüzde 69’luk ve kara araçları sorumluluk branşında yüzde 18’lik bir büyüme kat ettiği görülüyor.

Bu sonuç, pandemi sürecinde yaşanan tüm zorluklara rağmen şirketimizin iyi bir yol katettiğinin en önemli göstergelerinden biri” şeklinde konuştu.