Pert aracınıza da kasko yaptırabilirsiniz

Pert kasko, kasko sigortasından farklı olarak daha önce pert işlemi görmüş ve onarımı gerçekleşmiş araçlara uygulanıyor. Yani bu poliçe ile daha önce pert olmuş araçlar, normal kasko ana teminat grubu altında belirtilen riskler sonucu aracınızın tam hasara uğraması veya çalınması durumuna karşı teminat alabilirsiniz.

Neden pert kasko yaptırılmalı?

Ülkemizde kasko sigortası yaptıran araç sahiplerinin oranı, diğer sigorta türlerine kıyasla gözle görülür bir şekilde düşük. Bu durumun temel nedeni ise kasko sigortasının mevcut prim seviyelerinin araç sahipleri tarafından yüksek bulunması. Kasko sigortasına bir alternatif olacak şekilde hazırlanan Pert Kasko, daha düşük prim seviyeleri ile bu anlamda tüketicilere önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca en az prim ile kasko sigortasındaki en önemli temel riskleri teminat kapsamına alıyor. Tüm araç gruplarına, model yılı sınırlaması getirilmeden teminat sağlayan pert kasko kapsamında sigortalılar, asistans hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Pert kaskonun avantajları

Pert kasko ücretsiz ekspertiz hizmeti sunar. Bu ekspertiz esnasında aracınızda sizin, yolcularınızın ve trafikteki kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürecek bir problem tespit edildiğinde; bu durum size bildirilir. Dolayısıyla zamanında önlem almanıza yardımcı olur. Aracınızın alım satım değerini yükseltir. Kaskosu olan veya kaskosu yapılabilen araç aldığında kasko yaptırabileceğini bilen müşteriler aracı almaya daha istekli olmaktadır. Pert kasko kredili alımlarda kredi süresince kasko ihtiyacını karşılamaktadır.

‘Genişletilmiş kasko ürünümüzle aynı’

HDI Sigorta Oto Sigortalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Ul, pert olup daha sonra onarılan araçların kaskosu çoğunlukla yapılmazken HDI Sigorta’nın bu alandaki ihtiyacı karşıladığını söyledi. “Bu üründeki teminatlarımız genişletilmiş kasko ürünümüzle aynı kapsamdadır” vurgusu yapan Ul, “Dolayısı ile pert araçları olup piyasada kaskosunu yaptıramayan müşteriler, Pert Araç Genişletilmiş Kasko Sigortası ile kasko sahibi olabilir. Böylece sigorta şemsiyesi altına girerek bir hasar gerçekleşmesi durumunda bütçelerine gelebilecek zararlardan korunabilirler” diyor. Ul, “Pert Araç Kasko ürünümüzü 2016 yılında piyasaya çıkardık. Geçen süreçte ürünümüz ilgi odağı olarak her sene yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme kaydetti.

Pert kasko neleri kapsıyor?