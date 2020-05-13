“Quick Buluşmaları” ikinci etkinliğini gerçekleştiriyor…

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Covid 19 salgını boyunca acentelerin ve sigortalıların çalışmalarını ve ihtiyaçlarını düşünerek önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek “Quick Buluşmaları” etkinliğimizde sadece sigorta konuşmayacağız. Hayatın farklı alanlarında bilgilendirici, keyif alacağınız söyleşiler yapacağız. Aslında bu projeyi yılbaşından bu yana planlıyorduk ama diğer projelerde olduğu gibi dönemin özelliği sebebiyle hemen başlama kararı aldık. İlk etkinliğimizde Maher Holding girişimlerinden olan Me-Nova ya bağlı eğitim kurumlarından destek aldık. Konusu “Evde Çocukları İlkokula Nasıl Hazırlarız” ve uzman konuğumuz Doç. Dr. Özgül Polat bizimle oldu.” dedi.

Quick Söyleşilerinin ikinci etkinliği 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 17.00’da yapılacak ve konusu, “Karantina Günlerinde Online Satış ve Pazarlama” olacak. Söyleşiye Quick Sigorta Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey katılacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Maher Holding İletişim ve Pazarlama Başkanı Dr. İsmail Kızılbay yapacak.